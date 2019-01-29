Son Dakika Haberleri: Intel'den İsrail'e 11 Milyar Dolarlık Yatırım

Intel'den İsrail'e 11 Milyar Dolarlık Yatırım

1 saat önce

Dünyanın en büyük mikroçip üreticisi firmalarından Intel'in İsrail'de 11 milyar dolarlık yeni bir üretim tesisi kuracağı duyuruldu.

Intel'den İsrail'e 11 Milyar Dolarlık Yatırım, System.String[]
Dünyanın en büyük mikroçip üreticisi firmalarından Intel'in İsrail'de 11 milyar dolarlık yeni bir üretim tesisi kuracağı duyuruldu.

İsrail Maliye Bakanı Moşe Kahlon, Intel'in İsrail'de yeni bir üretim tesisi kurması için yapılan görüşmelerin sonuçlandığını açıkladı.

Hükümetleri ile Intel arasında 1 yıldır söz konusu projenin hayata geçirilmesi için görüşmeler yapıldığını belirten Bakan Kahlon, "Intel yönetimi, dün İsrail'in güneyine binlerce kişiye istihdam sağlayacak yatırımı yapmaya hazır olduklarını bana bildirdi." ifadesini kullandı.

Şu ana kadar İsrail'e tek seferde yapılacak en büyük yatırım olacağı dile getirilen tesisin kurulumunun 11 milyar dolara mal olacağı belirtiliyor.

Ülkenin güneyindeki Kiryat Gat'taki Intel tesislerinin yakınına inşa edilmesi beklenen yeni fabrikanın bin ila 2 bin kişiye istihdam sağlaması bekleniyor.

İsrail'in söz konusu yatırım için Intel'e yaklaşık 870 milyon dolar hibe vereceği, tesislerin kurulumunun gelecek 5 yıl içerisinde tamamlanmasının beklendiği dile getiriliyor.

Yerel basın söz konusu yatırımın bazı İsrail bakanlıklarının onayının ardından ancak hayata geçebileceğini yazarken, konuya ilişkin Intel'den henüz bir açıklama yapılmadı.

Intel firması, halihazırda İsrail'de bulunan üretim, araştırma ve geliştirme alanlarındaki tesislerinde yaklaşık 11 bin kişiye istihdam sağlıyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 02:04 Kaynak: AA

Intel, İsrail, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İstanbul Valiliği, Tuzla'daki Gemi Yangınının Acı Bilançosunu Açıkladı Fenerbahçe, Evkur Yeni Malatyaspor'u 3-2 Mağlup Etti

Fenerbahçe Haftayı 14. Sırada Kapattı! İşte Güncel Puan Durumu 'Derdim Olsun' Şarkısıyla Rekor Kıran Reynmen'in Acun Ilıcalı'nın Sunuculuk Teklifini Reddettiği Ortaya Çıktı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.1.2019 15:24:16. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Intel'den İsrail'e 11 Milyar Dolarlık Yatırım
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]