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Intel'e Göre Yonga Arzında Yaşanan Sorun Yıllarca Sürebilir - Son Dakika

Intel'e Göre Yonga Arzında Yaşanan Sorun Yıllarca Sürebilir

31.05.2021 19:59
Intel'e Göre Yonga Arzında Yaşanan Sorun Yıllarca Sürebilir, System.String[]

Intel firmasının İcra Kurulu Başkanı Pat Gelsinger, 31 Mayıs Pazartesi günü yaptığı açıklamada, yarı iletken yonga tedarikinde yaşanan küresel darboğazın yıllarca sürebileceği uyarısında bulundu.

Intel firmasının İcra Kurulu Başkanı Pat Gelsinger, 31 Mayıs Pazartesi günü yaptığı açıklamada, yarı iletken yonga tedarikinde yaşanan küresel darboğazın yıllarca sürebileceği uyarısında bulundu.

Taipei'deki Computex ticaret fuarına video konferans ile bağlanan Gelsinger, pandemi sürecinde evden çalışma ve evden eğitim zorunluluğunun ortaya çıktığını, bu nedenle de yarı iletken yongalarda daha önce benzeri görülmemiş bir talep patlaması yaşandığını söyledi.

Sektörün kısa vadede darboğazın aşılmasına yönelik bir takım önemli adımlar attığını belirten Gelsinger, ancak üretimin talebi karşılaması için gerekli olan bileşenlerin ve dökümhane kapasitelerinin yeterli hale gelebilmesi için daha birkaç seneye ihtiyaç olduğunu ifade etti.

Gelsinger geçtiğimiz Nisan ayının ortasında Washington Post Gazetesine verdiği bir demeçte de, sıkıntının birkaç yıl daha süreceğini, fakat ABD'deki otomobil fabrikalarının ihtiyacı olan yongaların üretimine altı ila dokuz ay içerisinde başlayacaklarını bildirmişti.

Intel firması Mart ayında yaptığı bir açıklamada ise, üretimi arttırmak amacıyla Arizona'da iki yeni fabrika daha kuracaklarını ve bu projeler için 20 milyar dolar tutarında bir yatırım planladıklarını duyurmuştu.

Intel'in bu planlarının diğer iki büyük küresel yonga üreticisi olan TSMC ve Samsung firmalarını da rekabete zorlayabileceği tahmin ediliyor.

Yarı iletken yonga teknolojisinin büyük kısmı ABD'de geliştirilmiş ve üretim de ağırlıklı bir oranda uzun yıllar boyunca bu ülkede devam etmişti. Ancak, Samsung ve TSMC firmaları son yıllarda yarı iletken yonga pazarında baskın bir konum elde etmişler ve böylece yonga üretiminin ağırlık merkezi de ABD'den Asya ülkelerine doğru kaymaya başlamıştı.

Kaynak: Reuters

Yayınlayan: T. C. Ticaret Bakanlığı, Ticaret Araştırmaları Genel Müdürlüğü

Pazartesi, Intel, Mayıs, İcra, Toplum, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum Intel'e Göre Yonga Arzında Yaşanan Sorun Yıllarca Sürebilir - Son Dakika


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