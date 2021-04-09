Intel ESL Türkiye CS: GO Şampiyonası\'nda üçüncü hafta karşılaşmaları tamamlandı

Intel CS: GO Şampiyonası'nda üçüncü hafta karşılaşmaları sonuçlandı. Nefes kesen maçlarla birlikte üç haftayı geride bıraktık Toplam 8 takım 40.000? ödül havuzundan pay alabilmek için yarışmaya devam ediyor. 5-7 Nisan tarihlerinde oynanan 4 karşılaşma ile birlikte haftayı tamamladık.

Şahangiller Espor vs Çamlıca Espor

Üçüncü hafta Pazartesi günü oynanan ve karşılaşmasıyla açıldı. İki ekibinde birer haritada üstünlük sağladığı seri 1-1 sona erdi. Birer harita galibiyetiyle birlikte taraflar 3'er puanı hanesine yazdırdı.

Sangal Esports vs XFlow Esports

Günün ikinci serisi ve arasında geçen mücadeleye sahne oldu. Sangal ekibinin hakimiyeti altında geçen karşılaşmalarda 2-0'ı yakalayan Sangal 6 puanın sahibi oldu. Sangal takımı şampiyonayı lider götürmeye devam ediyor.

MAGNEW vs Haxr.com Esports

Haftanın ikinci maç gününün ilk karşılaşması MAGNEW ve arasında oynandı. Kıyasıya mücadele içinde geçen karşılaşmalarda Haxr.com Esports iki haritayı da galip tamamlayarak seriyi 2-0'lık skorla kapattı. Böylelikle 6 puanı hanesine yazdıran Haxr.com ekibi 4. sırada yerini aldı.

fastPay Wildcats vs Team Spartan

Haftanın kapanış serisinde ve Team Spartan ekipleri karşılaştı. İkinci maçın uzatmaya gittiği seri 1-1 beraberlikle sonuçlandı. Spartan uzatmalarda kazandığı için 2 puana razı olurken, Wildcats 4 puanın sahibi oldu.

Intel ESL Türkiye CS: GO Şampiyonası 3. Hafta 1. Gün Sonuçları

Şahangiller Espor 1 - 1 Çamlıca Espor

Dust2: 16 - 7 | Overpass: 13 - 16

Sangal Esports 2 - 0 XFlow Esports

Vertigo: 16 - 5 | Train: 16 - 7

Intel ESL Türkiye CS: GO Şampiyonası 3. Hafta 2. Gün Sonuçları

MAGNEW 0 - 2 Haxr.com Esports

Dust2: 10 - 16 | Inferno: 8 - 16

fastPay Wildcats 1 - 1 Team Spartan

Dust2: 16 - 4 | Overpass: 17 - 19

Intel ESL Türkiye CS: GO Şampiyonası Puan Durumu

Sangal Esports | 17

Çamlıca Espor | 12

Team Spartan | 11

Haxr.com Esports | 9

XFlow Esports | 7

fastPay Wildcats | 7

Şahangiller Espor | 7

MAGNEW | 2

INTEL ESL Türkiye CS: GO Şampiyonası karşılaşmalarını her hafta Pazartesi ve Çarşamba günleri saat 20.00'den itibaren ESL Türkiye ve kanallarından canlı şekilde takip edebilirsiniz. Maç tekrarlarını kanalından izleyebilirsiniz. Puan durumuna, maç sonuçlarına ve gelecek karşılaşmalara ulaşabilirsiniz.