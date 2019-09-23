Intel ESL Türkiye Şampiyonasının kazananları belli oldu

Çekişmeli karşılaşmalar ve binlerce oyuncunun katıldığı etkinliğin son günü İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyerin katılımıyla açıldı.



Intel ve ESLin iş birliğiyle hayat bulan organizasyonda Monster Notebook, Mercedes ile Teknosanın sponsor olduğu Intel ESL Türkiye Şampiyonasında ilk gün oynanan Dota 2 Final karşılaşmasında Regnant Esports, rakibi Kamikazeyi 3-0la geçerek kupayı kaldırdı.



İkinci gün ise ilk kez gerçekleşen ve Türkiyenin en fenomen olmuş yayıncı ve esporcu isimlerinin yer aldığı şov maçı ve ardından oynanan Taktik Savaşları Karşılaşması Kasım Holythoth Polatın birinciliğiyle sona erdi.



CS: GODA ŞAMPİYON SANGAL ESPORTS



Rekabetin üst düzeyde olduğu ve seyircilerin heyecanla izlediği CS: GO yarışmasının finalinde Arena Bullsu 2-1 mağlup eden Sangal Esports şampiyonluk ipini göğüsledi.



İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer sahneye şampiyona kupasıyla çıkarken, salonu dolduran iki binin üzerindeki izleyiciye ve ekranlarının başındaki tüm esporseverlere, Bu bir oyun değil, bu bir elektronik spor. İnsanlık bu hikayeyi yeniden keşfedecek dedi. Soyer, gelecekte ESL ile daha büyük etkinliklere ev sahipliği yapmak istediklerini ekleyerek emeği geçen tüm sponsor ve kurumlara teşekkür etti.



Esporculara kupayı Intel Türkiye Perakende Satış Direktörü Koray Yıldız ve Pazarlama Müdürü Pınar Dülgerler takdim ederken, finalin en değerli oyuncusu seçilen, Doğukan qRaxs Balabana ödülünü Monster Notebookun kurucusu ve CEOsu İlhan Yılmaz, hediye çekini de Teknosa adına Tedarik Zinciri Genel Müdür Yardımcısı Doğa Oran verdi.



ALANDA 17 BİN ZİYARETÇİYİ AĞIRLADI



Oyun dünyasından, Pintipanda, Zeon, Levo, Miafitz, Eastergamers, Pqueen gibi otuza yakın fenomen ve esporcu ismin hayranlarıyla buluştuğu festivalde, katılımcılar ödüllü yarışmalar, VR deneyimi, ödüllü fiziksel aktiviteler, ralli simülasyonları, PC deneyim alanı, Cosplayer gösterileri gibi farklı aktiviteler katılımcılardan yoğun ilgi gördü.



Hem internet hem televizyondan canlı olarak verilen INTEL ESL Şampiyonasını dört gün boyunca milyonlarca oyunsever takip etti.



Alanda ise 17 bin ziyaretçi bir yandan maçları seyrederken bir yandan fuar alanında INTEL, Monster Notebook, Teknosa ve diğer oyun standlarında keyifli vakit geçirdi.