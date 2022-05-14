Intel'i bile şaşırttı: AMD, işlemci pazarını sildi süpürdü! - Son Dakika
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Intel'i bile şaşırttı: AMD, işlemci pazarını sildi süpürdü!

14.05.2022 08:26
Intel'i bile şaşırttı: AMD, işlemci pazarını sildi süpürdü!

AMD CPU payı her geçen gün büyüyor. Intel'in kullanıcılarını kendi tarafına çeken AMD, x86 pazarında yeni rekorlar kırdı.

AMD'nin işlemci pazarına yaptığı dev yatırımlar, Intel'in x86 CPU kategorisindeki hakimiyetini yavaş yavaş ele geçirmeye devam ediyor. Özellikle şirketlerin AMD Epyc işlemcilerine yönelmesiyle birlikte x86 pazarındaki payı de büyüme yaşadı.

Ortaya çıkan son x86 CPU araştırmaları AMD'nin genel x86 pazarında yüzde 27,7'lik rekor paya ulaştığını gösterdi. Ayrıca bu, 2021'in son çeyreğinde elde edilen yüzde 25,6'lık önceki dönüm noktasını da geri bıraktığı anlamına geliyor.

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AMD, x86 CPU pazar payını yüzde 30'a çıkardı

AMD, Mercury Research'ün son araştırmasına göre 2022'nin ilk çeyreğinde x86 CPU pazarına damga vurdu. Rekor kıran bir çeyrek geçiren AMD, şu anda yüzde 27,7'lik paya sahip. Hala pazarın yüzde 72,3'lük kısmını Intel yönetiyor olsa da, AMD'nin Zen mimarisini piyasaya sürdüğünden beri büyüdüğünü belirtelim.

Intel'i bile şaşırttı: AMD, işlemci pazarını sildi süpürdü!

AMD'nin 2022'nin ilk üç ayındaki x86 payında gözle görülür artış yaşandı. Raporlar, önceki çeyreğe göre 2,1 puan ve geçen yılın aynı dönemine göre 7 puan büyüdüğünü ortaya koydu. Çeyrek bazında 2,1 puan düşüş yaşayan Intel ise pazarın gerisine hükmetmeye devam ediyor.

Netflix gibi şirketler, sunucu tarafında yüksek ölçekli kullanıcı talebini karşılamak için giderek artan bir şekilde AMD'nin Epyc CPU'larına yöneliyor. Bu yöneliş ise AMD'nin sunucu tarafında yüzde 11.6 pazar payına ulaşmasını sağladı.

Ayrıca AMD'nin dizüstü bilgisayar dünyasındaki payı da arttı. Bir önceki yıla göre 4,4 puan artarak yüzde 22,5 seviyesine yükseldi. Mercury Research'den gelen açıklamada ise, "Düşük fiyatlı giriş seviyesi CPU'ların az ve mobil işlemcilerin yüksek sevkiyatı, mobil CPU fiyatlarının artmasıyla sonuçlandı" dedi.

Intel'i bile şaşırttı: AMD, işlemci pazarını sildi süpürdü!

AMD her ne kadar x86 CPU pazarında rekorlar kırıyor olsa da, GPU tarafında aynı başarıyı gösteremedi. Steam listelerine hala Nvidia'nın ekran kartları hakim olurken, RDNA 2 yenilemesi henüz etkisini göstermiş değil.

Peki siz AMD x86 CPU payı hakkında ne düşünüyorsunuz? Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi SDN Forum'da veya yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın!

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Advanced Micro Devices, Intel, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Shiftdelete

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