Intel'in 13. nesil işlemcisi tanıtılmadan karaborsaya düştü! - Son Dakika
Üye Girişi

Intel'in 13. nesil işlemcisi tanıtılmadan karaborsaya düştü!

28.06.2022 21:53
Intel'in 13. nesil işlemcisi tanıtılmadan karaborsaya düştü!

Intel 13. nesil Raptor Lake Ekim ayında duyurulacak. Fakat Intel Core i9-13900K'nın internette satışa çıkması meraklandırdı.

Önümüzdeki sonbaharda duyurulması beklenen Intel 13. nesil Raptor Lake ile ilgili bilgiler gelmeye devam ediyor. Raptor Lake'in resmi açıklamasına az bir zaman kalmışken, Core i9-13900K modelinin mühendislik örneği internette satışa çıkarıldı.

Intel Core i9-13900K Raptor Lake ikinci el oldu

Yeni Raptor Lake serisi, Intel 7 işlem düğümü üzerine inşa edilen son seri olacak. Geçtiğimiz gün Core i9-13900K için ortaya çıkan performans sonuçları, 13. neslin bir önceki modele göre (Core i9-12900K) neredeyse yüzde 20 oranında daha hızlı olduğunu ortaya koydu.

Intel'in 13. nesil işlemcisi tanıtılmadan karaborsaya düştü!

Intel'in yeni işlemci ailesinin donanım özellikleri hakkında da bazı sızıntılar gelmişti. Şirketin, 13. nesil işlemcilerde daha yüksek CPU saat hızı elde edilebilmesi için termal boşluk bırakacağı iddia edilmişti. İnternete düşen mühendislik örneği ise böyle bir boşluğun olmadığını ortaya koydu.

13. nesil Intel Raptor Lake performans testinde!

Karaborsadan Intel Core i9-13900K aldığını iddia eden Çinli bir kullanıcı, işlemcinin teknik detaylarını da paylaştı. CPU-Z programıyla yapılan teste göre işlemci, 8 performans çekirdeğine (Raptor Cove) ve 16 verimlilik çekirdeğine (Gracemont) sahip.

Kullanıcı ayrıca Asus Z690 ROG Apex anakartına bağladığını ve başarıyla hız aşırtma yaptığını iddia etti. Fakat CPU-Z programında birçok önemli özellik kapalı tutulmuş, bundan dolayı karaborsada satılan işlemcinin gerçekten Raptor Lake olup olmadığını bilmiyoruz.

Çinli kullanıcı, Intel Core i9-13900K için 2850 yuan (424 dolar) civarında bir ödeme yaptığını söyledi. Ancak bu rakam, Intel'in belirleyeceği fiyat etiketinin oldukça altında. Karaborsadan alınan ürünün bir mühendislik örneği olsa da, fiyatının 550 dolardan ucuz olması muhtemel değil.

Intel'in 13. nesil işlemcisi tanıtılmadan karaborsaya düştü!

Ekim ayında piyasaya çıkmadan önce Raptor Lake'in birçok anlamda yenilik sunacağını düşünüyoruz. Ancak yine de kesin sonuçları görmek için erken duruyor.

Peki siz Intel 13. nesil işlemcileri hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.

YORUMLAR
500
Apple'ın M3 işlemcisi hakkında ilk bilgiler geldi! Apple'ın M3 işlemcisi hakkında ilk bilgiler geldi! Nesli tükenmekte olan 'Tavas Kurbağası'ndan sevindiren haber Nesli tükenmekte olan 'Tavas Kurbağası'ndan sevindiren haber
Kaynak: Shiftdelete

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Intel'in 13. nesil işlemcisi tanıtılmadan karaborsaya düştü! - Son Dakika

Bu haber Shiftdelete tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Shiftdelete tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Shiftdelete kurumudur.

Son Dakika
21:51 Madrid'deki 4'lü zirve sonrası liderler ortak bildiri imzaladı! İşte kararlar
21:46 Canlı yayında "İktidara yakın mısın?" sorusuna Arda Turan'dan cevap: Asla değilim
21:39 AK Partili belediye başkanı evlilik dışı ilişkisini kabul etti: Ben de yarın istifamı vereceğim
21:27 İki gündür boşa akan içme suyu yolları göle çevirdi! Vatandaşlar duruma isyan etti
17:46 Bolu'nun Ayman Yaylası'nda kurulmak istenen taş ocağına karşı çıkan köylüler açtığı davayı kazandı
17:46 Ali Babacan vatandaşın sorununu dinledi: Çocuğumu doktora götüremiyorum
20:41 Bulgaristan, casusluk yaptıkları gerekçesiyle 70 Rus diplomatı sınır dışı etme kararı aldı
20:37 Fenerbahçe taraftarı Ali Koç'tan sonra başkan olarak görmek istiyordu! Türkiye'nin en zengin isminden taraftara kötü haberi verdi
19:40 Acun Ilıcalı'nın sahibi Hull City, Vedat Muriqi için harekete geçti
19:22 Bakan Nebati ihracat verilerini paylaştı: Yıllık 242,6 milyar dolar ile Cumhuriyet tarihinin en yüksek seviyesini gördü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.06.2022 21:58:23. #1.12#
SON DAKİKA: Intel'in 13. nesil işlemcisi tanıtılmadan karaborsaya düştü! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement