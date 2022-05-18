Intel'in başı dertte: AMD ve Qualcomm Ryzen işlemciler için bir araya geldi!

AMD ve Qualcomm bugün Ryzen PRO 6000 serisi işlemcileri ile Qualcomm FastConnect bağlantı teknolojisini entegre edeceklerini duyurdu. Bununla birlikte bu yeni çipi kullanan iş tipi dizüstü bilgisayarların Windows 11'in kablosuz özellikleri aracılığıyla bazı gelişmiş -Wi-Fi 6 ve 6E gibi- yetenekleri getireceği söylendi.

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Halihazırda Microsoft ile işbirliği içinde olan ve Windows 11 kullanan Lenovo ThinkPad Z ile HP EliteBook 805 gibi serilerin Qualcomm 4-Stream Dual Band Simultaneous aracılığıyla Wi-Fi Dual Station'ın tüm potansiyelinden yararlanabildiği belirtiliyor.

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Buna ek olarak çoklu Wi-Fi bantları, gelişmiş video konferans deneyimleri, azaltılmış gecikme süresi ve kopmayan bağlantı için tek bantlı seçeneklerden daha iyi performans gösterdiği söyleniyor. Ayrıca 6 GHz bandından yararlanan yeni nesil dizüstü bilgisayar kullanıcıları, 6E olmayan herhangi bir cihazla rekabet etmeden bant genişliği ve hız iyileştirmelerinden tam olarak yararlanabiliyor.

IT yöneticileri için de artık Ryzen PRO 6000 sistemlerinde bulunan AMD Yönetilebilirlik İşlemcisi, AMD ticari platformlarının uzaktan yönetimini sağlayan bir çözüm olarak karşımıza çıkıyor. FastConnect 6900 ile eşleştirildiğinde bu çözüm, 32'den fazla yaygın olarak kullanılan açık standart tabanlı (DASH) profil desteğiyle kablosuz yönetilebilirlik sağlayacak.

Konuyla ilgili açıklama yapan AMD OEM Müşteri Bilgi İşlem CVP ve Genel Müdürü Jason Banta şunları söyledi:

Bant dışı Wi-Fi uzaktan yönetimi, kurumsal BT yöneticilerinin sorunları tanılamaları ve işletim sistemi çalışmıyorken bile düzeltmeleri için önemli bir araçtır. Qualcomm FastConnect 6900 özellikli AMD Ryzen PRO 6000 Serisi işlemciler, yeni nesil iş dizüstü bilgisayarlarının modern ortamlarda çalışması için gereken işleme ve bağlantı araçlarına sahip olmasını sağlayarak yeni, hibrit iş yerindeki kullanıcılar için profesyonel düzeyde uzaktan yönetilebilirlik sunuyor.

Qualcomm Başkan Yardımcısı ve Mobil Bilgi İşlem ve Bağlantı Genel Müdürü Dino Bekis şunları söyledi:

AMD ile işbirliğimiz Qualcomm Technologies'in mobil bilgi işlem alanına olan bağlılığını yansıtıyor. FastConnect 6900'ü AMD Ryzen 6000 Serisi işlemciler tarafından desteklenen platformlar için optimize ederek, AMD kurumsal müşterilerine güvenli Wi-Fi uzaktan yönetimi getiriyoruz. Bu, AMD mobil bilgi işlem yol haritasına üstün kablosuz bağlantı getirmek için ilişkimizdeki ilk adımı temsil ediyor.

HP ticari portföy ürün yönetimi ve deneyimlerinden sorumlu başkan yardımcısı Gagan Singh ise şunları söyledi:

HP olarak, müşterilere günümüzün hibrit çalışma ortamlarında gelişmek için kritik öneme sahip yenilik seçenekleri sunan çözümler yaratmaya kararlıyız. AMD Ryzen PRO 6000 Serisi işlemciler yüksek performans, pil ömrü ve müşterilerimizin beklediği uzaktan yönetim özelliklerini sunarken, Qualcomm FastConnect 6900 özellikli en yeni AMD Ryzen PRO işlemciler gelişmiş bağlantı seçeneği sunuyor.

Lenovo IDG Ticari Portföy yönetici direktörü Tom Butler ise şunları söyledi:

Kurumsal müşterilerimiz, Qualcomm FastConnect 6900 teklifine sahip gelişmiş yönetilebilirlik ve üstün Wi-Fi bağlantısı AMD Ryzen PRO 6000 Serisi işlemciler talep ediyor. 1200 MHz'lik yeni 6 GHz spektrumuna Wi-Fi 6E uzantısı, görüntülü aramalar, Microsoft Teams gibi işbirliği araçları ve akıştan kaynaklanan tıkanıklıkla karşı karşıya olan küresel iş gücü için sürekli üretkenlik sağlamak için uzaktan yönetim gibi güvenilir iki yönlü veri trafiği talebini ele alıyor. oyun ve evden okul.

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