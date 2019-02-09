Intel
'in Çok Açılı Kameraları Premier Lig Maçlarını Farklı Bir Boyuta Taşıyor
Intel'in Çok Açılı Kameraları Üç Premier Lig Stadyumunda Kullanılacak.
Intel'in spor dünyasına hitap eden çalışmaları, ABD
'deki MLB, NBA, NFL'in yanı sıra, İspanya
'nın La Liga
'sına kadar bir çok üst düzey ligde daha fazla yer bulmaya başladı.
Intel, geçtiğimiz birkaç yıl boyunca, insanlara geleneksel yayınlardan daha fazla görüntüleme seçeneği sunan kamera teknolojilerini kullanarak, oyunları hayranlar için daha sürükleyici hale getirmeye çalışıyor. "Sanal gerçeklikte maçların tadını çıkarmak ve 360 Derece Video'ları hatta gol tekrarları sunmak gibi."
Şimdi Intel Premier Lige bu teknolojileri getirmeyi planlıyor. Arsenal
, Liverpool
ve Manchester City
spor kulübü ile yaptıkları yeni işbirliği sayesinde, Intel "Her Açıdan Maçtaki Her Anı Yakalayacak" True View Kamera teknolojilerini bu stadyumlara kuracak.
Bu, 10 Mart'tan itibaren, bu takımların taraftarlarının çok açılı maç görüntülemelerini izleyebilecekleri yada oyuncuların sahadaki hareketlerini kuşbakışı izleyebilecekleri anlamına geliyor. Örneğin Laser Wall ile izleyiciler oyuncunun pozisyonunun net bir resmini alabilir. Bu, ofsayt çağrıları sırasında ya da bunların eksikliği sırasında kullanışlı olacak. 38 adet 5K ultra yüksek çözünürlüklü kamera tarafından desteklenen Intel True View özellikleri, TV
'de yayın ortakları aracılığıyla gösterilecek. Tüm bunlara ek olarak Arsenal, Liverpool ve Manchester City, oyunlarından birkaç saat sonra sosyal medyada True View'dan videolar yayınlayabilir.