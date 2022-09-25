Intel Raptor Lake işlemcisinin kutusu ortaya çıktı! - Son Dakika
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Intel Raptor Lake işlemcisinin kutusu ortaya çıktı!

25.09.2022 03:32
Intel Raptor Lake işlemcisinin kutusu ortaya çıktı!

Intel'in önümüzdeki haftalarda tanıtmayı planladığı merakla beklenen 13. Nesil Raptor Lake işlemcisinin kutusu da ortaya çıktı.

Intel'in önümüzdeki haftalarda tanıtacağı 13. Nesil Raptor Lake işlemci ailesi büyük bir merak ile bekleniyor. Performans anlamında oldukça iddialı olan Raptor Lake işlemcileri ile Intel'in büyük rakibi AMD'nin önüne geçeceği söyleniyor. Yeni nesil işlemciler hakkında her geçen gün yeni bilgiler gelirken, şimdi de Raptor Lake'nin amiral gemisi versiyonunun kutusu ortaya çıktı.

Raptor Lake kutusu bazı tartışmaları da beraberinde getirdi

Intel'in Core i9-13900K işlemcisinin kutusunın görüntüleri sızdırıldı. Ortaya çıkan fotoğraf 13900K'nın kutu tasarımı konusunda 12900K ile aynı temayı takip ettiğini gözler önüne seriyor. Ancak kutu üzerinde yine de belli başlı küçük detaylar ile amiral gemisi işlemcinin farkı ortaya konuluyor.

Intel yeni işlemcilerinin özelliklerini yanlışlıkla paylaştı!

Core i9-13900K'nın kutusu Twitter üzerinden HXL isimli bir Twitter kullanıcısı tarafından paylaşıldı. Henüz bu paylaşılan görselin gerçekliği doğrulanmamış olsa da 12900K ile benzerliği ve detaylarda ondan ayrışması ile oldukça gerçekçi görünüyor.

i9k(13th) Packaging

Source: WeChat pic.twitter.com/ffQIf2KSZ1

— HXL (@9550pro) September 23, 2022

Görsellerden de anlaşılacağı üzere yeni nesil işlemci selefinden bazı noktalarda ayrılıyor. Intel yeni işlemcisini yine silikon koruyuculu benzer bir kutu ile sunarken, bu sefer altın yerine gümüş detaylar tercih ettiği görülüyor. Intel'in neden altın yerine yeni nesilde gümüş renk tercih etmesi ise bir tartışma başlatabilir. Renk tercihinin önceki nesile göre bir geriye gidiş olarak yorumlanması, şirketin satışlarına zarar verebilir.

Ayrıca, Twitter üzerinden görselleri sızdırılan yeni nesil işlemcinin kutusu, mevcut Alder Lake işlemcisinin kutularından çok daha ince yapısı ile dikkat çekiyor. İşlemcinin neslini belli eden ifadenin ise sağ üst köşeden sol alt köşeye alındığını görüyoruz (12th Gen – 13th Gen). Bu detaylar dışında iki kutu oldukça benzer.

Intel Raptor Lake işlemcisinin kutusu ortaya çıktı!

Intel'ın yeni nesil Raptor Lake işlemcilerinin kutusuna da göz atmamız ile tanıtımının da oldukça yakın zamanda olacağını da söylemek mümkün. Yapılan iddialara göre Intel'in 13. nesil işlemcileri 27 Eylül'de görücüye çıkacak.

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Kaynak: Shiftdelete

Advanced Micro Devices, Twitter, Intel, Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Intel Raptor Lake işlemcisinin kutusu ortaya çıktı! - Son Dakika

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SON DAKİKA: Intel Raptor Lake işlemcisinin kutusu ortaya çıktı! - Son Dakika
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