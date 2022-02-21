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Intel, kıdemli AMD mühendislerini avlamaya devam ediyor - Son Dakika

Intel, kıdemli AMD mühendislerini avlamaya devam ediyor

21.02.2022 01:44
Intel, kıdemli AMD mühendislerini avlamaya devam ediyor

Intel, bir kıdemli AMD GPU mühendisini daha bünyesine kattı.

AMD'nin kıdemli bir SoC (Güvenlik Operasyon Merkezi) mimarı olan Rohit Verma, Intel'e geri döndü. Yeni görevinde, AMD'de yaptığı GPU'ların tasarım sürecininin aysını yapacak.

Verma, son üç yıldır AMD'nin ayrık GPU SoC'leri için lider SoC mimarıydı. AMD'de geçirdiği 8 yıllık görev süresinden önce, Intel'de 15 yıl geçirdi.

Intel, kıdemli AMD mühendislerini avlamaya devam ediyor

Verma'nın muhtemelen Intel'in Battlemage ve Celestial GPU'larının geliştirilmesinde rol oynayacağı düşünülüyor. Peki bu olay neden gündeme dönüştü?

Intel, bir süredir kıdemli AMD mühendislerini avlıyor. Şirket 2017'de Radeon Technologies Group'un eski başkanı Raja Koduri'yi işe alarak onu Çekirdek ve Görsel Bilgi İşlem Grubu Kıdemli Başkan Yardımcısı olarak atadı.

Bir yıl sonra ise, Zen mimarisinin tasarımcısı Jim Keller'i işe aldı. Bununla da yetinmeyen Intel, AMD'nin pazarlama ekibinden Chris Hook, Darren McPhee, Damien Triolet ve Heather Lennon'u işe aldı.

Rekabet ticaretin doğasında var, AMD yakın zamanda Intel ile aynı piyasa değerine ulaşmış olsa da çalışanlarına yatırım yapma konusunda eksikliklere sahip ve bu şirketin en büyük rakibine avantaj sağlıyor.

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Intel, kıdemli AMD mühendislerini avlamaya devam ediyor Intel, kıdemli AMD mühendislerini avlamaya devam ediyor

Advanced Micro Devices, Intel, Teknoloji, Son Dakika

Kaynak: Tekmoloji

Son Dakika Teknoloji Intel, kıdemli AMD mühendislerini avlamaya devam ediyor - Son Dakika


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