Intel Monster Reloaded 2022 Turnuvasında Son Durum

Monster Notebook ve Intel iş birliği ile düzenlenen Intel Monsters Reloaded 2022 Espor Turnuvası devam ediyor. Oyunculara yüksek performanslı dizüstü bilgisayarlar ve oyuncu ekipmanları sunan Monster Notebook, Intel partnerliği ile bu yıl üçüncüsünü düzenlediği espor turnuvasında oyun tutkunlarına ev sahipliği yapıyor. Türkiye'de CS: GO, FORTNITE ve PUBG oyunlarıyla yarışan oyuncular; Almanya ve Körfez Arap Ülkeleri'nde ise CS: GO oyunuyla turnuvaya katılım gösterecek. Haziranda başlayan turnuva Kasım ayında Türkiye'de gerçekleşecek olan CS: GO finaliyle sona erecek.

Oyun dünyasının yakından tanıdığı ünlü yayıncıların ve influencerların konuk olduğu Intel Monsters Reloaded 2022'de ödül havuzu 565 bin TL. Turnuva hakkında detaylı bilgi almak ve katılım koşullarını öğrenmek için monsternotebook.com.tr adresini ziyaret edebilirsiniz.

INTEL MONSTER RELOADED 2022 FORTNITE TURNUVA AŞAMASI

Intel Monsters Reloaded 2022 Fortnite Turnuvası 5 Hafta eleme ve 1 hafta Final aşaması ile toplamda 6 haftadan oluşuyor. Eleme aşaması Bo1, haftalık eleme finalleri Bo3'ten oluşurken büyük final karşılaşması Bo3 olarak oynandı. Her eleme için haftalık 3.000 TL, final aşamasında 25.000 TL, toplamda 40.000 TL ödül havuzu dağıtıldı. Final aşaması http://twitch.tv/monsternotebook kanalında Oğuzhan "JRKZ" Dalgakıran ve Arda "Tropik" Bayram Sunumlarıyla canlı olarak yayınlandı.

Final aşaması ödül sıralaması ise aşağıdaki gibi oldu.

1- weusy - 10.000?

2- adonis - 5.000?

3- Ahmedo - 3.500?

4- st00ny - 2.500? 5- Cosmo. - 1.000?

6- Sensei - 1.000?

7- highgroundking66 - 1.000?

8- Ayrex - 1.000?

INTEL MONSTER RELOADED 2022 PUBG TURNUVA AŞAMASI

Intel Monsters Reloaded 2022 PUBG: Battlegrounds turnuvası 4 hafta açık eleme, 2 hafta kapalı eleme ve 1 hafta final aşaması ile toplamda 7 haftadan oluşmakta. 13-14 Ağustos itibari ile son hafta elemeleri oynanacak. Elemeler için ise son kayıt tarihi 12 Ağustos Cuma!

Açık eleme aşaması haftalık elemeler ve finalleri ile birlikte Bo3 formatı üzerinden oynanmakta. Açık elemelerde derece elde eden 24 takım, turnuvaya davetli olan 8 profesyonel espor takımı ile birlikte kapalı elemelerde mücadele edecek.

2 farklı gruptan oluşacak kapalı elemelerde, gruplarda ilk 8'e girmeyi başaran ve kapalı elemelerde dağıtılacak olan 20.000 TL ödül havuzundan pay alan takımlar 17 Eylül'de gerçekleşecek olan 40.000 TL ödül havuzuna sahip büyük finalde mücadele edecekler. Final aşaması http://twitch.tv/10000DAYS kanalından Yağız Efe "10000DAYS" Vardarbaş ve Buğrahan "Wreckage" Şevke sunumu ile canlı olarak yayınlanacak.

Turnuvaya kayıt olmak için https://www.thegamify.com/turnuvalar adresini ziyaret edebilirsiniz. Herkese şimdiden bol şans!