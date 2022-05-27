Intel Raptor Lake için tarih verildi! Performansıyla rekor kıracak - Son Dakika
Üye Girişi

Intel Raptor Lake için tarih verildi! Performansıyla rekor kıracak

27.05.2022 22:38
Intel Raptor Lake için tarih verildi! Performansıyla rekor kıracak

Intel Raptor Lake ailesi ne zaman tanıtılacak? İşte Intel 13. Nesil Raptor Lake modelleri için merak uyandıran iddialar.

Intel, 13. Nesil işlemci ailesi için yol haritasını belirlemiş olabilir. Intel Raptor Lake modellerinin, önümüzdeki Ekim ayında tanıtılacağı bildirildi. Bu, AMD Ryzen 7000'in lansmanından hemen sonrasına denk gelmesiyle dikkat çekiyor.

Intel 13. Nesil Raptor Lake özellikleri

Intel Raptor Lake performansı son sızıntılarda daha fazla ön plana çıkmaya başladı. 5.8 GHz'lik saat hızına ulaştığı belirtilen Raptor Lake'in, "yeni zirveleri test etmesi" ise hayal olmayacak gibi görünüyor. Hız aşırtma konusunda AMD'nin yolundan giden Intel, işlemcilerin daha yüksek saat hızlarına ulaşmasına kapı aralayabilir.

Intel'in başı dertte: AMD ve Qualcomm Ryzen işlemciler için bir araya geldi!

Yeni modellerin, 12. Nesil serisi ile oldukça benzer bir yol haritasına yer vereceği belirtildi. Bu nedenle K serisi işlemcilerin ilk piyasaya sürülenler arasında olması muhtemel görünüyor. Ayrıca 13. Nesil ailesinin, yalnızca DDR5 destekleyen AMD Zen 4'ün (veya Ryzen 7000 modelleri) aksine, hem DDR4 hem de DDR5 belleklerini destekleyeceği aktarıldı.

Intel Raptor Lake için tarih verildi! Performansıyla rekor kıracak

Bildiğimiz kadarıyla 13. Nesil Raptor Lake, mevcut anakartların yanı sıra yeni üst düzey Z790 platformunu da destekleyecek. Söylentiler, H770 ve B760 da dahil olmak üzere yeni anakart serisi olarak 700'ün de gelecek yıl piyasaya sürüleceğini ortaya koyuyor.

Bugüne kadar yapılan sızıntılara göre yeni nesil işlemciler, Alder Lake'de gördüğümüz karma tasarımı devam ettirecek. Intel 7 işlem node'unu temel alacak 13. Nesil modeller, çekirdek sayısında da artış yaşayacak. İddialara göre maksimum 24 çekirdek (8 performans, 16 verimlilik) ve 32 iş parçacığına sahip olacak.

Intel Raptor Lake için tarih verildi! Performansıyla rekor kıracak

Raptor Lake modellerine ek olarak, Ekim lansmanı sırasında sunuculara hitap edecek Sapphire Rapids işlemcilerinin de tanıtılacağı iddia edildi. Yeni sunucu CPU'larda ise 56 çekirdek,112 PCIe Gen 5 hattı, 8 adede kadar DDR5 bellek ve muhtemelen çift soketli anakart desteği yer alabilir.

Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın!

YORUMLAR
500
Mühendis çift, mesleklerini bırakıp çilek serası kurdu Mühendis çift, mesleklerini bırakıp çilek serası kurdu Nvidia, RTX 4000 serisi ekran kartları ile gelir kaybına mı uğrayacak? Nvidia, RTX 4000 serisi ekran kartları ile gelir kaybına mı uğrayacak?
Kaynak: Shiftdelete

Advanced Micro Devices, Intel, Ekim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Intel Raptor Lake için tarih verildi! Performansıyla rekor kıracak - Son Dakika


Son Dakika
00:50 Dün gelen zamdan sonra bugün bir yenisi daha geldi! Benzin 25 lirayı, motorin ise 24 lirayı geçti
00:48 Emekli maaşı kadar nafaka ödeyen adam isyan etti: Çok zorlanıyorum
00:36 Metropoll araştırmadan dikkat çeken sonuçlar! Erdoğan'ı onaylamauanların oranı 47.3 olarak belirlendi
00:14 Zelenski'den "gıda krizi" uyarısı: Temmuz ayında felaketin büyüklüğü anlaşılacak
23:49 Uzmanlar uyardı! İzmir'de 1945 yılının sıcaklık rekoru kırılacak!
23:44 Esnaflar arasında yaşanan silahlı çatışmayla ilgili 18 kişi tutuklandı!
23:29 Türkiye'nin Suriye'deki sınır ötesi operasyonlarına Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'dan destek: Orada olanlara kayıtsız kalamazlar
23:10 AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Kılıçdaroğlu'nun iddialarına cevap verdi: Politik dedikodu ve sistematik yalan üretiyor
22:25 Finlandiya Dışişleri Bakanı Haavisto'dan yeni NATO açıklaması! Türkiye'nin şartına olumlu bakıyorlar
21:57 Erdoğan'ın dava açtığı CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan yeni paylaşımlar geldi: Bu vakıf kimin Erdoğan?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.05.2022 03:47:48. #1.13#
SON DAKİKA: Intel Raptor Lake için tarih verildi! Performansıyla rekor kıracak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement