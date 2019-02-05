Son Dakika Haberleri: Intel Üç Bulut Startupına 30 Milyon Dolar Yatırım Yaptı

Intel Üç Bulut Startupına 30 Milyon Dolar Yatırım Yaptı

10 dakika önce

– ABD'nin önde gelen teknoloji şirketi Intel Corporation'ın yatırım kolu Intel Capital, bulut bilgisayarcılığına odaklanan üç startupa 30 milyon dolar değerinde yatırım yaptığını duyurdu.

Intel Üç Bulut Startupına 30 Milyon Dolar Yatırım Yaptı, System.String[]
ABD'nin önde gelen teknoloji şirketi Intel Corporation'ın yatırım kolu Intel Capital, bulut bilgisayarcılığına odaklanan üç startupa 30 milyon dolar değerinde yatırım yaptığını duyurdu.

Şirketin konuya ilişkin açıklamasında yatırımların Chicago merkezli hizmet olarak yazılım (SaaS) akıllı otomasyon platformu Catalytic, Kaliforniya merkezli Fortanix ve İsrail merkezli Pilops startuplarına yapıldığı söylendi.

Intel Capital Investment Direktörleri Mauro D-Amato ve Sunil Kurkure, söz konusu yatırımlarla ilgili şu değerlendirmeleri yaptı:

"Bulut teknolojisi üretimi arttırma, masrafları kesme ve esnek çevreler oluşturma açılarından kurumsal bilişimde en çok dikkat çeken eğilimler arasında yer alıyor. Fakat bulut adaptasyonu, güvenlik riskleri ve hesap karışıklıklarındaki büyük artışlar dahil olmak üzere hala çeşitli zorluklarla karşı karşıya kalıyor. Bu sebeple, söz konusu zorlukların üstesinden gelmemize yardımcı olacak üç eşsiz şirkete yaptığımız yatırımları duyurmaktan büyük mutluluk duyuyoruz."

Intel açıklaması ayrıca, Catalytic, Foranix ve Pilops'un "akıllı otomasyon, veri güvenliği ve depolama işlemciliği teknolojilerinde gelişimi ilerleterek" bulut teknolojilerindeki gelişime katkı sağlayacağını belirtti. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 03:46 Kaynak: DHA

Amerika Birleşik Devletleri, Intel, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Trump'ın Askeri Müdahale Çıkışına Maduro'dan Hodri Meydan: Hazırız 30 Yıl Önce Oğlunu Terk Eden Kadın, Yıllar Sonra Miras Alabilmek İçin Ortaya Çıktı

Hali Ziyaret Eden Ekrem İmamoğlu Davul ve Zurnalarla Karşılandı Bursa'da Üretilen Siyah İncir, Coğrafi İşaret Tescil Belgesi Aldı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.2.2019 15:56:22. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Intel Üç Bulut Startupına 30 Milyon Dolar Yatırım Yaptı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]