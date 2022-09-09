Intel ve Broadcom'dan Wi-Fi 7 için sevindirici haber! - Son Dakika
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Intel ve Broadcom'dan Wi-Fi 7 için sevindirici haber!

09.09.2022 19:59
Intel ve Broadcom'dan Wi-Fi 7 için sevindirici haber!

Intel ve Broadcom, saniyede 5 gigabitten daha yüksek kablosuz hızlarla endüstrideki ilk satıcılar arası Wi-Fi 7 gösterimini gerçekleştirdi.

Intel ve Broadcom, saniyede 5 gigabitten daha yüksek kablosuz hızlarla endüstrideki ilk satıcılar arası Wi-Fi 7 gösterimini gerçekleştirdi. Denemede, Broadcom Wi-Fi 7 erişim noktasına bağlı bir Wi-Fi 7 çözümüne sahip Intel Core işlemci tabanlı bir dizüstü bilgisayar kullanıldı.

Yeni nesil Wi-Fi 7'nin yeni mobil bilgisayar deneyimlerini nasıl mümkün kılabileceğini vurgulamaktan gurur duyduklarını belirten Intel Üyesi ve Intel İstemci Bilişim Grubu Kablosuz CTO'su Carlos Cordeiro;

"Bu yeni kablosuz teknolojinin sunduğu vaatlere ulaşabilmemiz için endüstride işbirliği yapılması şart. Broadcom'daki meslektaşlarımıza teknik konularda bizimle mükemmel bir şekilde işbirliği yaptıkları için teşekkür ederiz, çünkü ultra yüksek hızlı ve ultra düşük gecikmeli Wi-Fi 7'nin türünün ilk örneği olan bu benzersiz demoyu mümkün kılmaya yardımcı olan bu işbirliğiydi" dedi.

Bize nasip olur mu? – Wi-Fi 7 çıkmış!

Broadcom Kablosuz Bağlantı Bölümü Başkan Yardımcısı Vijay Nagarajan ise yaptığı açıklamada;

"Bugünkü dönüm noktası net bir mesaj veriyor: Ekosistem hazır ve Wi-Fi 7, gigabit geniş bandı genişletmek için olağanüstü bir kapasite ve çarpıcı yüksek hızlar sunmak üzere burada.

Wi-Fi 7'nin sağladığı güvenilir ve düşük gecikmeli iletişim, Broadcom'un internet sürükleyici deneyimlerle dolu bir sonraki yinelemesine doğru evrilirken her şeyi birbirine bağlama vizyonunun önemli bir unsurudur. Endüstrideki işbirliği, bu eşi benzeri görülmemiş bağlantıyı gerçeğe dönüştürmenin anahtarıdır ve endüstride bir ilki daha başarmak için Intel ile birlikte çalışmaktan son derece memnunuz." dedi.

Wi-Fi 7 neler sunuyor?

Wi-Fi 7; daha yüksek hızlar, daha düşük gecikme süresi, gelişmiş güvenilirlik ve daha fazla kapasite gerektiren önümüzdeki 10 yıllık kablosuz deneyimler için bir platformdur.

Intel ve Broadcom'dan Wi-Fi 7 için sevindirici haber!

Wi-Fi 7; lisanssız 6GHz spektrumunda daha geniş 320 MHz kanallar, daha yüksek dereceli 4K QAM veri modülasyonu, çoklu bağlantı işlemi ile birden fazla bantta eşzamanlı bağlantılar ve çoklu kaynak birimi delme ile geliştirilmiş kanal kullanım verimliliği gibi yeni özelliklerden yararlanır.

Wi-Fi 7'nin deterministik işletimi, evde ya da ofiste çok sayıda bağlı cihazı desteklerken, artırılmış ve sanal gerçeklik, ultra yüksek çözünürlüklü 16K medya akışı ve süper duyarlı ve güvenilir oyun gibi yeni ürün sınıflarını mümkün kılıyor. Ayrıca Wi-Fi 7'nin büyük ölçüde artırılmış hızları sayesinde geniş bant aboneleri çoklu gigabit internet paketlerinden tam olarak yararlanabilecekler.

IDC'nin Bağlantı Araştırma Direktörü Phil Solis, "Şimdiye kadarki en güçlü ve yetenekli Wi-Fi protokolü olan Wi-Fi 7, Wi-Fi'nin tüketici ve dikey pazarlardaki en zorlu uygulamalara şimdiye kadarki en yüksek kararlılık düzeyiyle hizmet vermeye devam etmesini sağlayacak," dedi ve ekledi: "Intel ile Broadcom arasındaki birlikte çalışabilirlik testleri, resmi Wi-Fi Alliance sertifikasyon testleri için test yataklarında kullanılabilecek ürünlerin geliştirilmesini sağlayacak."

Intel ve Broadcom, Wi-Fi 7'nin potansiyelini en üst seviyeye çıkarmaya ve daha geniş Wi-Fi pazarına uçtan uca deneyimler sunmaya yardımcı olmak için gerekli olan eksiksiz ağı sağlıyor.

YORUMLAR
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Kaynak: Shiftdelete

Broadcom, Intel, su, Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Intel ve Broadcom'dan Wi-Fi 7 için sevindirici haber! - Son Dakika

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