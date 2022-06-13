Intel, VLSI Sempozyumunda teknoloji şovu yapacak

Çip üreticileri, bugün gerçekleştirilecek VLSI (Very Large Scale Integration) Sempozyumu için son hazırlıklarını tamamladı. Intel, VLSI Sempozyumu çip tasarımı konferansında geliştirdiği teknolojileri içeren 13 makale ile ilgili ayrıntı paylaştı.

Intel, VLSI Sempozyumu ile yeni teknolojilerini tanıtacak

VLSI Sempozyumu, her yıl düzenli olarak IEEE tarafından gerçekleştiriliyor. Bu yıl 13-17 Haziran tarihleri arasında Honolulu Hawaii'de gerçekleştirilecek etkinlik, şimdiden teknoloji tutkunlarının ilgi odağı olmayı başardı.

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Teknoloji geliştirme, labarotuvar ve tasarım mühendisliği ekipleriyle katılım gösteren Intel, konu başlıklarıyla ilgili açıklama yaptı. CMOS FinFET teknolojisi, RISC-V mimarili işlemci ve p-tipi WSe2 gibi alanlarda sunum yapılacak.

Intel, açık kaynaklı olan RISC-V mimarisine yaptığı yatırımları artırdı. 8 çekirdekli RISC-V işlemci geliştirdiğini açıklayan şirket, üretim için CNM (Compute Near Memory) tekniğini kullanacağını duyurdu.

Intel yöneticilerinden Raja Koduri, "2030 yılı için iş gücünü oluşturma: Harika öğrenciler nasıl şirkete dahil edilir ve onlara ne öğretilir? başlıklı sunum ile karşınızda olacağım." ifadelerine yer verdi.

Şirket, Intel 4 süreci adını verdiği teknoloji sayesinde yüksek performanslı Logic Library (mantık kütüphanesi) alanında iki kat azalma gözlemlediklerini duyurdu. Süreç akışını basitleştirmek için yoğun ultraviyole kullanan şirket, geliştirdiği teknolojileri yeni nesil işlemcilerinde kullanacak.

Analistler, Intel'in Apple ve AMD ile rekabet edebilmesi için daha fazla ar-ge yatırımı yapması gerektiğini belirtiyor. Görünüşe göre Intel, 13. nesil işlemcileriyle rekabeti tekrar alevlendirecek.

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