Son Dakika Haberleri: Intel, Yeni Harici Ekran Kartlarında Gerçekçiliğe Önem Verecek

Intel, Yeni Harici Ekran Kartlarında Gerçekçiliğe Önem Verecek

50 dakika önce

Ekran kartı piyasasında AMD ve Nvidia hüküm sürüyor. Bu durumu değiştirmek isteyen Intel ise 2020 yılında çıkarmaya hazırlandığı harici ekran kartı için yeni bir video yayınladı.

Intel, Yeni Harici Ekran Kartlarında Gerçekçiliğe Önem Verecek, System.String[]
Intel'in işlemcilerinde kullandığı GPU'ların birçok oyun için yetersiz olduğu ortada. Bu piyasadaki büyük firmalarla kapışmak isteyen şirket, bu bağlamda harici ekran kartı çıkarma hazırlığında. Ekran kartlarını şimdiden tanıtmaya başlayan Intel, Twitter'da ekran kartlarının fotorealistik kısmı öne çıkardıkları bir video yayınladı.



Videoda GPU'nun hiçbir şekilde teknik kısımlarına girilmezken daha çok şirketin ne üzerinde çalıştığını göstermek için hazırlanmış gibi. Intel'in bir bölümü olan Core ve Visual Computing Group'un başkanı Raja Koduri'yi de içeren video, şirketin projeye sıfırdan başladığını ve bunun işlemcilerde olan dahili GPU'lar ile alakasız olduğunu da belirtiyor.




Videonun sonunda fotorealizm konusuna değinen Raja Koduri, şu sözleri kullanıyor: "Fotorealistik dünyalara sahip olabileceğimiz bir gelecek istiyorum. Binlerce kilometre ötede olsa da sanki yanımdaymış gibi olan birileriyle sohbet edebilmek istiyorum. Evren kadar büyük dünyalara sahip oyunları oynamak istiyorum."

Intel'in bahsettiği fotorealistik ve sürükleyici dünyaları oluşturmada ne kadar başarılı olduğu -ya da olacağı- şu an için belirsiz olsa da bu konuda gerçekten fazlasıyla iş gücü harcadıkları belli. Koduri, videodaki sözlerini "En iyi mühendislerin yapmak istediği şey tam da bu. Bizde de bunu gerçekleştirmek için gerekli Lego parçaları mevcut durumda" şeklinde sonlandırıyor.




Intel'in yayınladığı videoya aşağıdan ulaşabilirsiniz.
Kaynak: WebTekno

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 10:15 

Twitter, Intel, Teknoloji
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