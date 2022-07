Intel, yeni Raptor Lake ile performans testinde boy gösterdi!

Intel, 12. nesil Alder Lake ailesindeki yükselişini 13. nesil Raptor Lake serisiyle sürmeyi hedefliyor. Nitekim bugün ortaya çıkan i9-13900K (mühendislik örneği) ile i9-12900KF arasındaki test sonuçları da bunu doğrular nitelikte.

Intel, Raptor Lake ile yüzde 30'a yakın yükseliş yakaladı!

Çinli video akış sitesi Bilibili'de paylaşım yapan teknoloji blogcusu Extreme Player yeni bir kıyaslama yayınladı. Burada Intel Raptor Lake ailesinden i9-13900K ile Alder Lake serisinden i9-12900K ve i9-12900KF'nin karşı karşıya geldiğini görüyoruz.

İşlemciler CS: GO, Final Fantasy IX: Endwalker, PUBG, Forza Horizon 5, Far Cry 6, Red Dead Redemption 2, Horizon Zero Dawn oyunlarında ve 3DMark performans testlerinde aynı donanımlar kullanılarak kıyaslandı. Bu sistemin içerisinde ise GeForce RTX 3090 Ti ekran kartı, 32 GB DDR5 6400 MHz RAM ve 1500W güç kaynağı bulunuyor.

3DMark'da yapılan ilk teste baktığımızda i9-13900K, selefi i9-12900KF'ye kıyasla yüzde 38'e varan daha iyi bir performans sergiliyor. Tabii bu tüm çekirdekleri dahil ettiğimizde ortaya çıkan bir sonuç. Zira P, yani performans çekirdeklerini dışarıda bırakarak yapılan testlerde bu fark yüzde 2 seviyesine kadar düşüyor.

Oyun tarafına baktığımızda ise çözünürlük ve grafik ayarlarını değiştirerek yapılan 80'e yakın testte ortalama olarak yüzde 30'a yakın bir artış söz konusu. Fakat bu değerin yüzde 2 seviyesine kadar düşüp, yüzde 70'leri aştığı testler de mevcut.

Örneğin Horizon Zero Dawn'da yüzde 10.98'e varan bir yükseliş varken, RDR2'de beklenmedik bir şekilde bu değer yüzde 70 seviyesine kadar çıkabiliyor. Genel ortalamaya baktığımızda ise 4K testlerinde yüzde 11.65, 2K'da yüzde 21.84, FHD'de ise yüzde 27.99'luk bir iyileşme görülüyor.

Tabii burada karşımıza çıkan işlemcinin bir mühendislik örneği olduğunu tekrar hatırlatmakta fayda var. Ayrıca henüz resmi olarak tanıtımı gerçekleştirilmedi. Zira satışa çıkacak olan versiyonlarının saat hızları karşımıza çıkandan daha düşük olabilir.

Testlerde gördüğümüz kadarıyla i9-13900K 5.5 Ghz'ye kadar çıkıyor. Buna karşılık olarak selefi ve rakibi olan i9-12900KF 4.9 GHz'ye sabitlenmiş durumda. Fakat bu çip de 5.2 GHz'ye kadar çıkabiliyor. Tabii asıl rakibi AMD'nin Ryzen 7000 Zen 4 serisi olacak.

Siz yeni Intel Raptor Lake serisinin performansı hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın