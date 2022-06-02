İntellium kurucu ortağı Uçar: İşimiz ve amacımız, ülkeden dövizin çıkışını engellemek - Son Dakika
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İntellium kurucu ortağı Uçar: İşimiz ve amacımız, ülkeden dövizin çıkışını engellemek

02.06.2022 15:31
İntellium kurucu ortağı Uçar: İşimiz ve amacımız, ülkeden dövizin çıkışını engellemek

KOCAELİ'nin Gebze ilçesindeki Bilişim Vadisi'nde Avrasya Ar-Ge, İnovasyon ve Teknoloji Zirvesi'ne (Eurıtech) katılan yapay zeka temelli yazılım teknolojileri üreten İntellium firmasının kurucu ortağı Murat Uçar, "İşimiz ve amacımız, ülkeden dövizin çıkışını engellemek.

KOCAELİ'nin Gebze ilçesindeki Bilişim Vadisi'nde Avrasya Ar-Ge, İnovasyon ve Teknoloji Zirvesi'ne (Eurıtech) katılan yapay zeka temelli yazılım teknolojileri üreten İntellium firmasının kurucu ortağı Murat Uçar, "İşimiz ve amacımız, ülkeden dövizin çıkışını engellemek. Sektörel bazda, her sektörün ihtiyacı olan verilerin sınıflandırılması, tekelleştirilmesi, verilerin etiketlenmesi, veri sözlüğü haline getirilmesi ve bunların da iş sözlüğü haline getirilmesi üzerine ürünlerimizi geliştiriyoruz" dedi.

Bilişim Vadisi'nde yarın sona erecek olan Avrasya Ar-Ge, İnovasyon ve Teknoloji Zirvesi'ne (Eurıtech) katılan, yapay zeka temelli yazılım teknolojileri üreten İntellium firması, yurt içindeki her türlü sektörde ihtiyaç gören yazılımlarını hayata geçiriyor. 10 yılı aşkın süredir Türkiye'de hizmet veren teknoloji şirketi olduklarını belirten İntellium'un kurucu ortağı Murat Uçar, "Bu fuara katılma amacımız da son yıllarda özellikle Teknoloji Bakanlığı'nın ekosistemin içerisinde bulunan yerli ve milli yazılım konularında ürün geliştirme, şirketlerin veya firmaların ihtiyacı olan yabancı menşeili ürünlerin daha çok yerli imkanlarımızla Ar-Ge'sini, çözüm geliştirmelerini, proje yönetimini tarafımızdan yapıldığı şekilde bir platform ve ürün geliştirme üzerine çalışıyoruz. Genelde herkesin bildiği gibi birçok sektördeki firmalar yabancı menşeili ürünlerle işlerini çözmektedir teknolojik bakımdan. En çok bilinen, 'iş zekası' diye tabir ettiğimiz veri görselleştirme, son yıllarda özellikle çok fazla kullanılan yapay zeka destekli çözümler bunların başını çekmektedir" dedi.

KONSEPT; YERLİ VE MİLLİ ÜRÜN

Ülkeden döviz çıkışını engellemeye çalıştıklarını belirten Uçar, "Aslında firma olarak çok fazla yurt dışında yazılım yapmış firmaların, yurt içindeki her türlü sektörde ihtiyaç gören yazılımlarının Ar-Ge'lerini hayata geçiriyoruz. O Ar-Ge sayesinde çıkan ürünleri de çok değerli şirketlere yerli ve milli konseptiyle insanlara sunmaya çalışıyoruz. İşimiz ve amacımız, ülkeden dövizin çıkışını engellemek. Sektörel bazda, her sektörün ihtiyacı olan verilerin sınıflandırılması, tekelleştirilmesi, verilerin etiketlenmesi, veri sözlüğü haline getirilmesi ve bunların da iş sözlüğü haline getirilmesi üzerine ürünlerimizi geliştiriyoruz. Bu ürünün global piyasa değeri büyüklüğü yaklaşık 28 milyar dolar. Çünkü 2022 yılına kadar ülkemizdeki herhangi bir sektördeki firmaların, bu ürün gruplarına ihtiyacı olması halinde yabancı menşeili firmaların ürünlerini tercih etmeden, ülkemizden döviz çıkmadan, bunu tamamen yerli bir ürün konsepti haline getirip sunmaya çalışıyoruz" diye konuştu.


İntellium kurucu ortağı Uçar: İşimiz ve amacımız, ülkeden dövizin çıkışını engellemek
İntellium kurucu ortağı Uçar: İşimiz ve amacımız, ülkeden dövizin çıkışını engellemek
İntellium kurucu ortağı Uçar: İşimiz ve amacımız, ülkeden dövizin çıkışını engellemek
İntellium kurucu ortağı Uçar: İşimiz ve amacımız, ülkeden dövizin çıkışını engellemek
İntellium kurucu ortağı Uçar: İşimiz ve amacımız, ülkeden dövizin çıkışını engellemek
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Kaynak: DHA

Bilişim Vadisi, Gebze, Güncel, Son Dakika

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