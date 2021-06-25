Inter Academy Turkey 1 yaşında

3H Spor Okullarıortaklığında yerel genç oyuncu ve antrenör yetiştirmek amacıyla başarı hikayesini Mersin'den başlatan Inter Akademi Türkiye,1. yılını törenle kutladı.

Türkiye'nin ve Mersin'in tanıtımına büyük katkı sunan ve kurulduğu günden bu yana futbol okulları arasında cazibe merkezi haline gelen Inter Akademi Türkiye'ninmerkez sahada düzenlenen 1. yıl etkinliğine, Vali Yardımcısı İbrahim Küçük, Yenişehir Kaymakamı Mustafa Kılıç, Yenişehir Belediye Başkanvekili Hülya Günel ile öğrenci ve velileri katıldı. Törende ayrıca Mersin'de spora büyük emek vermiş futbol yıldızları ile kentin önemli bürokratları, şöhretler karması futbol müsabakası ile izleyicilere futbol ziyafeti sundu.

"Öğrencilerimiz ile buluşmanın sevincini yaşıyoruz"

Inter Akademi Türkiye'nin,1. yılını gururla kutladıklarını belirten 3H Spor Okulları yönetici ortağı Hüseyin Kılavuz, "Bugün Türkiye'nin bir çok şehrinde şubesi bulunan Inter Academy Turkey, 750'yi aşkın öğrencisini Inter'in yüksek teknik ve etik standartlarıyla buluşturmaktadır. Bu gurur hepimizin. Dünyada pandemi koşulları nedeniyle spor okulları zorlu bir süreç geçirse de bizle bu süreci tecrübemiz ve uzman kadromuzla minimuma indirdik. Normalleşme süreci ile birlikte öğrencilerimizle buluşmanın sevincini yaşadık" dedi.

"Yetenekli ve ahlaklı futbolcular yetiştiriyoruz"

Inter Academy Turkey'in, Türk ve dünya futboluna yetenekli ve ahlaklı futbolcular yetiştirmek için yola çıktığını ifade eden Kılavuz, "Bu bilinçle çalışmalarımıza devam edeceğiz. Uzman teknik ekibimiz ve çalışanlarımız ile Inter Academy Turkey'i büyük bir aile haline getireceğiz" diye konuştu.

Tören, 3H Spor Okulları yönetici ortağı Hüseyin Kılavuz ve Inter Academy Turkey öğrencilerinin kutlama pastasını kesmesiyle sona erdi. - MERSİN