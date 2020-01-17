Inter, Ashley Young'ı kiralık olarak kadrosuna kattı - Son Dakika
Son Dakika Spor Inter, Ashley Young'ı kiralık olarak kadrosuna kattı - Son Dakika Spor

Inter, Ashley Young'ı kiralık olarak kadrosuna kattı

23 dakika önce

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Inter, Manchester United'dan Ashley Young'ı kiralık olarak kadrosuna kattı.

Inter, Ashley Young'ı kiralık olarak kadrosuna kattı, System.String[]

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Inter, Manchester United'dan Ashley Young'ı kiralık olarak kadrosuna kattı.

Kulübün internet sitesinde yapılan açıklamada, 34 yaşındaki İngiliz oyuncunun satın alma opsiyonlu olarak sezon sonuna kadar kiralandığı duyuruldu.

Deneyimli oyuncu 2011'den beri forma giydiği Manchester ekibinde bu sezon 18 maça çıktı ve 1 gol attı.

Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 10:58 Kaynak: AA
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