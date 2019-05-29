Inter Celebrate Şampiyonlar Ligi Elemeleri
41 dakika önce
Radja Naingollan ve Keita Baldé Diao dahil inter oyuncular 2019-20 Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu San Siro'da sezonun son maçından sonra kazanıyor.
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 07:06
Radja Naingollan ve Keita Baldé Diao dahil inter oyuncular 2019-20 Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu San Siro'da sezonun son maçından sonra kazanıyor.
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