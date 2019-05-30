Son Dakika Haberleri: Inter'de Spalletti dönemi sona erdi
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Inter'de Spalletti dönemi sona erdi

1 saat önce

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Inter, teknik direktör Luciano Spalletti ile yollarını ayırdı.

Inter'de Spalletti dönemi sona erdi, System.String[]
İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Inter, teknik direktör Luciano Spalletti ile yollarını ayırdı.
İtalyan kulübünün internet sitesinden yapılan açıklamada, Spalletti'nin artık görevine devam etmeyeceği belirtildi ve çalışmalarından dolayı 60 yaşındaki teknik adama teşekkür edildi.
2017 yazında takımın başına geçen Spalletti yönetimindeki Inter, iki sezonda da ligi dördüncü sırada tamamladı.
İtalyan ekibinin başına daha önce Juventus, İtalya Milli Takımı ve Chelsea'yi çalıştıran Antonio Conte'nin gelmesi bekleniyor. Conte, Juventus ile üç, Chelsea ile de bir lig şampiyonluğu yaşamıştı.
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 11:50 Kaynak: AA
İtalya Serie A, İtalya, Spor
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