Inter'den Mesut Özil Teklifine Flaş Yanıt!..
16 dakika önce
Arsenal bir süredir kadrosuna katmak istediği Ivan Perisic için Inter'den olumsuz yanıt aldı.
Arsenal
bir süredir kadrosuna katmak istediği Ivan Perisic için Inter'den olumsuz yanıt aldı. İngiliz basınından BBC Sport'ta yer alan habere göre; Arsenal, Ivan Perisic için Inter'e Mesut Özil
'i takas etme teklifinde bulundu.40 MİLYON EURO İSTİYOR
Inter'in Mesut Özil'i istemediği ve Hırvat futbolcu için Arsenal'den en az 40 milyon euro bonservis ücreti talep ettiği belirtildi.
Inter'in teknik direktörü Spalletti ise "Perisic isteyen kulüpler, iyi teklifler yapmalı. Çünkü o çok önemli bir oyuncu" açıklamasını yaptı.
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Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 11:38
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