Inter'in şampiyonluk kutlamaları, Kovid-19 önlemlerinin ihlal edilmesi nedeniyle tartışma konusu oldu - Son Dakika

Inter'in şampiyonluk kutlamaları, Kovid-19 önlemlerinin ihlal edilmesi nedeniyle tartışma konusu oldu

03.05.2021 15:11
Inter'in şampiyonluk kutlamaları, Kovid-19 önlemlerinin ihlal edilmesi nedeniyle tartışma konusu oldu, System.String[]

İtalya Birinci Futbol Ligi'nde (Serie A) 2020-2021 sezonunu şampiyon tamamlamayı garantileyen Inter takımının taraftarlarının dünkü kutlamaları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemlerinin ihlal edilmesi nedeniyle tartışma konusu oldu.

İtalya Birinci Futbol Ligi'nde (Serie A) 2020-2021 sezonunu şampiyon tamamlamayı garantileyen Inter takımının taraftarlarının dünkü kutlamaları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemlerinin ihlal edilmesi nedeniyle tartışma konusu oldu.

İtalyan basını, ülkede son 9 yıldır lig şampiyonluklarına ambargo koyan Juventus'un bu serisini bitiren Inter'in bu başarısına ve şampiyonluk kutlamalarına geniş yer ayırırken, ikiye bölündü.

Spor basının öne çıkan gazeteleri Corriere dello Sport ve La Gazzetta dello Sport, mavi-siyahlı takımın 19. lig şampiyonluğunu elde etmesinin üzerinde durdu.

La Gazzetta dello Sport da çıkan yazıda Inter'in bu başarısının "İsteğin zaferi" olduğu ve net bir zafer elde ettiği belirtildi.

Inter Teknik Direktörü Antonio Conte'nin "obsesif" olmakla eleştirildiği ancak kazanan her teknik direktörde bunun gözlendiği ve Conte'nin yeni Inter'in başlangıç noktası olduğu ifade edildi.

Corriere dello Sport'ta çıkan haberde ise "11 yıl süren sinir bozucu bekleyiş"in dün akşamüstü sona erdiği ve Milano'nun mavi-siyah renklere boyandığı aktarıldı.

Diğer yandan, ulusal düzeydeki ana akım gazeteler ise Inter'in şampiyonluk kutlamalarında ihlal edilen Kovid-19 tedbirlerine dikkati çekti.

Corriere della Sera gazetesi, Interli taraftarlarının Kovid-19 salgını döneminde kalabalıklar halinde kutlama yapmasının, virüsün yayılmasını arttıracağı endişesine ve bu nedenle bazı eleştirilere yol açtığını kaydetti.

Milano Ticaret Odası Genel Sekreteri Marco Barbieri, ülkede restoran, bar-kafelerin aylardır Kovid-19 tedbirleri sebebiyle kapalı kalıp ekonomik sıkıntı çektiğini, ancak insanların açık havada kontrolsüz ve tedbirsizce kalabalıklar halinde kutlama yapmasına şaşırdığını belirtti.

Forza Italia partisi de kutlamalar için gerekli önlemleri almadığı gerekçesiyle Milano Belediye Başkanı Beppe Sala'yı eleştirdi.

La Repubblica gazetesi ise binlerce Inter taraftarının dün Duomo meydanında şampiyonluk kutlarken, kalabalıklar oluşturduğuna dikkati çekti.

La Stampa gazetesi de Inter'in şampiyonluğu için 30 bin kişinin meydanlara akın ettiğini ve bu toplanmanın ülkede "mesele" haline geldiğini yazdı.

Gazetenin haberinde, Milano'da güvenlik güçlerinin akşam saat 22.00'de başlayan sokağa çıkma yasağı dolayısıyla kutlamalara devam eden taraftarlara evlerine dönmeleri için müdahale ettiği, bazı taraftarların ellerindeki şişeleri polise attığı da belirtildi.

Il Messaggero gazetesinin "Inter, şampiyonluk için kutlamada (ve hiçbir önlem olmadan)" başlığıyla verdiği haberinde, pek çok işletmenin salgın nedeniyle kapalı kaldığı hatırlatılırken, Kovid-19 tedbirlerinin dünkü kutlamalarda uçup gittiği yazıldı.

Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Inter'in şampiyonluk kutlamaları, Kovid-19 önlemlerinin ihlal edilmesi nedeniyle tartışma konusu oldu - Son Dakika Spor


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