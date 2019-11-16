Son Dakika Haberleri: Inter'in teknik direktörü Antonio Conte'ye mermili mektup
Son Dakika Spor Inter'in teknik direktörü Antonio Conte'ye mermili mektup - Son Dakika Spor

Inter'in teknik direktörü Antonio Conte'ye mermili mektup

6 saat önce

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Inter'in teknik direktörü Antonio Conte'ye içinde mermi bulunan bir zarf gönderildi.

Inter'in teknik direktörü Antonio Conte'ye mermili mektup, System.String[]

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Inter'in teknik direktörü Antonio Conte'ye içinde mermi bulunan bir zarf gönderildi.


İtalyan Corriere della Sera gazetesinin haberinde, Conte'ye kısa bir süre önce içinde mermi bulunan bir adet tehdit dolu anonim bir mektup gönderildiği belirtildi.

Olayın ardından İtalyan emniyetinin, ünlü hocanın Milano'da yaşadığı yerde ve Inter tesislerindeki devriyelerini arttırdığı ifade edildi.

Milano Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturma açtığı mektubun, 14 Kasım'da gönderildiği basına yansıdı. Söz konusu mektubu, akli dengesi yerinde olmayan bir kişinin gönderdiği değerlendirmesinin yapıldığı kaydedildi.

Spor

Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 05:20 Kaynak: AA
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