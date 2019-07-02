Inter'in Yeni İmzası Diego Godin Yeni Mücadelesinde
1 saat önce
San Siro'ya vardıktan sonra yeni Inter imzalı Diego Godin'den bu röportajı inceleyin. Godin daha önce Atletico Madrid'de 9 yıl geçirdi ancak Milan'da yeni bir meydan okuma için sabırsızlandığını söyledi.
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 04:05
San Siro'ya vardıktan sonra yeni Inter imzalı Diego Godin'den bu röportajı inceleyin. Godin daha önce Atletico Madrid
'de 9 yıl geçirdi ancak Milan
'da yeni bir meydan okuma için sabırsızlandığını söyledi.
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