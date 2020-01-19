Inter, Lecce deplasmanında puan kaybetti - Son Dakika
Son Dakika Spor Inter, Lecce deplasmanında puan kaybetti - Son Dakika Spor

Inter, Lecce deplasmanında puan kaybetti

6 saat önce

Ettore Giardiniero Stadı'nda oynanan müsabakanın ilk yarı golsüz eşitlikle sona erdi.

Inter, Lecce deplasmanında puan kaybetti, System.String[]

Ettore Giardiniero Stadı'nda oynanan müsabakanın ilk yarı golsüz eşitlikle sona erdi. Maçın 72. dakikasında Inter, Alessandro Bastoni ile aradığı golü buldu ve 1-0 öne geçti. Bu golden 5 dakika sonra ev sahibi ekip, Marco Mancosu'nun golüyle skorda yeniden dengeyi kurdu. Mücadelenin kalan dakikalarında Lecce'nin bir topu direkten dönerken, müsabaka 1-1 beraberlikle sona erdi.


Bu sonuçla, iki takım da birer puana razı olurken, şampiyonluk iddiasındaki Inter, Lecce deplasmanından puan kaybı yaşadı ve zirve mücadelesinde yara aldı.


Günün bir diğer maçında ise Milan, konuk ettiği Udinese'yi son dakikalarda bulduğu golle 3-2 mağlup etti. Ara transfer döneminde kadrosuna Zlatan Ibrahimovic'i katan Milan, İsveçli oyuncu geldiğinden bu yana ligde son 3 maçta mağlubiyet görmezken, üst üste ikinci galibiyetini elde etti.


Milan, Lecce, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 19.01.2020 08:12 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Son dakika: Berlin'de Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Putin görüşmesi sona erdi! Liderler kritik mesajlar verdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya'dan ayrıldı Merkel: Libya'daki krizin çözümü askeri olmayacak Son dakika: Libya Konferansı bildirgesi yayımlandı! 'Tek meclis tek hükümet' vurgusu

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.01.2020 02:23:15. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Inter, Lecce deplasmanında puan kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]