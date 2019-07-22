Inter-Manchester United maç özeti
1 saat önce
Avrupa'nın önemli futbol kulüplerinin mücadele ettiği hazırlık turnuvası 2019 Uluslararası Şampiyonlar Kupası'nda Manchester United, Inter'i 1-0 mağlup etti.
Avrupa
'nın önemli futbol kulüplerinin mücadele ettiği hazırlık turnuvası 2019 Uluslararası Şampiyonlar Kupası'nda Manchester United
, Inter'i 1-0 mağlup etti.
Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 12:06
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