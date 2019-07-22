Son Dakika Haberleri: Inter-Manchester United maç özeti
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Inter-Manchester United maç özeti

1 saat önce

Avrupa'nın önemli futbol kulüplerinin mücadele ettiği hazırlık turnuvası 2019 Uluslararası Şampiyonlar Kupası'nda Manchester United, Inter'i 1-0 mağlup etti.

Avrupa'nın önemli futbol kulüplerinin mücadele ettiği hazırlık turnuvası 2019 Uluslararası Şampiyonlar Kupası'nda Manchester United, Inter'i 1-0 mağlup etti.
Inter-Manchester United maç özeti
Manchester United, Futbol, Avrupa, Spor

Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 12:06 
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