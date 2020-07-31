Inter Miami, Galatasaray'dan Falcao'yu değil Barcelona'dan Luis Suarez'i alıyor!

Galatasaray'da sakatlıklarla geçen bir sezonun ardındna MLS takımlarından Inter Miami'nin transfer hedeflerinden biri olduğu ortaya çıkan Radamel Falcao'nun yoluna Luis Suarez çıktı.

Mundo Deportivo, David Beckham'ın sahibi olduğu Inter Miami'nin Barcelona'dan Luis Suarez'i transfer etmek için girişimlerde bulunduğunu yazdı.

BECKHAM'DAN SUAREZ'E TEKLİF

33 yaşındaki Suarez'in gelecek sezon bitecek sözleşmesinin sonuna kadar ayrılmak istemediği, hatta kontratını uzatmaya da sıcak baktığı ancak teklifin de cezbedici olduğu ifade edildi.

Luis Suarez, 6 sezonluk Barcelona kariyerinde 281 maçta 196 gol ve 109 asistlik harika bir performans sergiledi.