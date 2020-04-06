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Inter, San Siro'da Juventus'u Deviriyor
21 dakika önce
2003-04 Serie A sezonunda Inter'in Juventus karşısındaki 3-2 galibiyetini gelin yeniden göz atalım. Obafemi Martins, Christian Vieri ve Dejan Stankovic'in golleri Milano ekibini zafere taşımıştı.
Haber Yayın Tarihi: 06.04.2020 06:32
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