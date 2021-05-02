Inter taraftarları şampiyonluk sonrası koronavirüs kurallarını hiçe sayarak meydanlarda kutlama yaptı
02.05.2021 21:34
İtalya Serie A'da 11 yıl sonra şampiyonluğa ulaşan Inter'de taraftarlar meydanlarda kutlamalar yapıyor. Ezeli rakipleri Juventus'un 9 yıllık hegemonyasına son vermenin coşkusuyla taraftarlar koronavirüs kurallarını hiçe sayarak sokakları hınca hınç doldurdu.
Atalanta'nın Sassuolo'yla berabere kalmasının ardından şampiyonluğunu ilan eden Inter'de taraftarlar büyük bir coşkuyla kutlamalar yapıyor.
TARAFTARLAR MEYDANLARA AKIN ETTİ
82 puanı bulunan Inter en yakın rakibi Atalanta ile arasında puan farkını 13'e çıkarttı ve 11 yıl aradan sonra şampiyonluğunu ilan etti. Juventus'un 9 yıllık serisini bozan Inter'de taraftarlar tarihi Duomo Meydanı'na akın etti. Binlerce Interli erken saatlerde meydanı doldurarak şampiyonluk meşaleleri yaktı.
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