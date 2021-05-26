Inter, teknik direktör Antonio Conte ile yolları ayırdı - Son Dakika

Inter, teknik direktör Antonio Conte ile yolları ayırdı

26.05.2021 21:19
Inter, teknik direktör Antonio Conte ile yolları ayırdı, System.String[]

Serie A'da 11 yıl sonra şampiyonluğa ulaşan Inter, teknik direktör Antonio Conte ile yolların ayrıldığını açıkladı. Küçülmeye gitme kararı alan İtalyan ekibi, tecrübeli hocaya yıllık 12 milyon euro ödüyordu.

İtalya Serie A'da Juventus hegemonyasını yıkarak Inter'i şampiyonluğa ulaştıran Conte ile yollar ayrıldı. 1 yıl daha sözleşmesi bulunan İtalya hocaya, 7 milyon euro tazminat ödenecek

"KULÜBÜMÜZÜN TARİHİNDE SONSUZA KADAR KALACAK"

İtalyan kulübünden yapılan açıklamada, "Tüm kulüp Antonio'ya, 19'uncu Scudetto'yu kazanmasıyla sonuçlanan olağanüstü çalışması için teşekkür eder. Antonio Conte, kulübümüzün tarihinde sonsuza kadar kalacak" ifadelerine yer verildi.Antonio Conte yönetimindeki Inter, 2009-2010 sezonunun ardından şampiyon olma başarısı göstermişti.Inter'de Conte'nin yerine Max Allegri ve Lazio Teknik Direktörü Simone Inzaghi'nin isimleri anılıyor.

Inter, teknik direktör Antonio Conte ile yolları ayırdı

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