Inter Teknik Direktörü Antonio Conte'ye tehdit mesajı!

Spor Arena Dış Haber | Serie A'ya iddialı bir başlangıç yapan Inter'de teknik direktör Antonio Conte, tehdit mesajları alıyor.



La Gazetta dello Sport'un haberine göre Conte'nin evine için mermiyle dolu tehdit içerikli bir mektup yollandı.



İtalyan teknik adama polis koruması sağlandığı ve güvenlik önlemlerinin arttırıldığı belirtildi.



Polisin soruşturma başlattığı ve Conte'yi mermi ile tehdit eden kişiyi aradığı kaydedildi.

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