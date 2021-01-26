Inter Teknik Direktörü Conte'ye 2 maç ceza - Son Dakika

Inter Teknik Direktörü Conte'ye 2 maç ceza

26.01.2021 18:53
Inter Teknik Direktörü Conte'ye 2 maç ceza, System.String[]

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Inter'in teknik direktörü Antonio Conte, Udinese maçında hakeme yönelik sözlerinden dolayı 2 maç ceza aldı.

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Inter'in teknik direktörü Antonio Conte, Udinese maçında hakeme yönelik sözlerinden dolayı 2 maç ceza aldı.

İtalya Serie A Lig Yönetimi'nden yapılan açıklamaya göre, Udinese ve Inter'in karşı karşıya geldiği 19. hafta müsabakasında, hakem Fabio Maresca'ya yönelik "saygısız, tehditkar ve saldırgan" ifadeler sarf etmesinden ötürü Inter Teknik Direktörü Conte'ye 2 maç men ve 20 bin avro para cezası verildi.

Inter Takım Menajeri Gabriele Oriali'ye de 1 maç men ve 5 bin avro para cezası uygulandı.

Inter Teknik Direktörü Conte, Udinese maçının 90+1.dakikasında hakeme yönelik sert tepkisi nedeniyle, doğrudan kırmızı kart görmüştü.

Karşılaşma 0-0 sona ermişti.

Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Inter Teknik Direktörü Conte'ye 2 maç ceza - Son Dakika Spor


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