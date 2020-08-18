Inter, UEFA Avrupa Ligi'nde finalde - Son Dakika

UEFA Avrupa Ligi Yarı Final maçında Shakhtar'ı 5-0 mağlup eden Inter, finale çıktı. Inter finalde Sevilla ile karşılaşacak.

UEFA Avrupa Ligi Yarı Final maçında Inter ile Shakhtar, Almanya'nın Düsseldorf kentindeki Merkur Spiel Arena'da karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Polonyalı hakem üçlüsü Szymon Marciniak, Pawel Sokolnicki ve Tomasz Listkiewicz yönetti.

Mücadele dengeli başladı. Karşılıklı ataklara birbirinin kalesini yoklayan takımlar, daha çok orta alanda geçen bir oyun sergiledi. Karşılaşmanın 19. dakikasında Barella'nın sağ kanttan ortasın Lautaro Martinez kafa vuruşu ile topu ağlara gönderdi. Maçtaki sayılı tehlikeli ataklardan biri golle sonuçlanırken, oyunun geneli kısır geçti. Mücadelenin ilk yarısında topla oynama yüzdesi Shakhtar'den yana olsa da skor tablosunda 1-0 önde olan taraf Inter oldu.

İkinci yarıda golü daha çok arayan Inter, Shakhtar kalesine yüklenmeye başladı. Bu baskının sonucu 64. dakikada Danilo D'Ambrosio ile alan İtalyan ekibi, skoru 2-0'a getirdi. Farkı açarak biraz daha rahatlayan Inter, golleri de arka arkaya buldu. 74. dakikada Lautaro Martinez ile 78. dakikada da Romelu Lukaku ile ağları sarsan Inter, durumu 4-0 yaptı. Hız kesmeyen İtalyan ekibi 83. dakikada Romelu Lukaku ile farkı 5'e çıkardı.

UEFA Avrupa Ligi Yarı Final maçında Shakhtar'ı 5-0 mağlup eden Inter, rahat bir skorla finale çıktı. Inter finalde Sevilla ile karşılaşacak. Final mücadelesi 21 Ağustos Cuma günü Köln'de oynanacak.

(İHA)