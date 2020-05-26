Inter ve Atletico Madrid'in Cavani savaşı - Son Dakika

Inter ve Atletico Madrid'in Cavani savaşı

Avrupa ekipleri gelecek sezon için transfer çalışmalarına devam ediyor.

Inter ve Atletico Madrid'in Cavani savaşı, System.String[]

Avrupa ekipleri gelecek sezon için transfer çalışmalarına devam ediyor. Mundo Deportivoda yer alan habere göre; Inter ve Atletico Madrid, Cavaniyi kadrolarına katmak için çaba sarf ediyor.

INTER 3 YILLIK SÖZLEŞME ÖNERDİ

İtalyan temsilcisi 33 yaşındaki Cavani'ye 3 yıllık sözleşme önerdi. Takımın forvet oyuncusu Lautaro Martinez'in transfer döneminde takımdan ayrılması beklenirken, Inter, Martinez'in boşluğunu Cavani ile doldurmayı hedefliyor. Fransız ekibi Paris Saint Germain ile sözleşmesi sona erecek Cavani için İtalya'dan gelen teklifin 3 yıllık olduğu ifade edildi.

CAVANI'NIN TERCİHİ HİÇ OYNAMADIĞI LALIGA

Inter'in teklifinin yanı sıra Atletico Madrid de Uruguaylı golcü için girişimlerini sürdürüyor. İspanyol gazetesinde yer alan haberde, Madrid ekibinin devre arası transfer döneminde de Cavani için teklifte bulunduğu, ancak şu anda bonservis bedeli olmayacağı için transferin daha kolay gerçekleşebileceği belirtildi.

Haberde ayrıca, tecrübeli golcünün de daha önce oynamadığı La Liga'da boy göstermeyi istediği yer aldı. Cavani daha önce İtalyada Palermo ve Napoli formaları giymiş, ardından PSG'ye transfer olmuştu.

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Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 26.05.2020 11:46 

Son Dakika Spor Inter ve Atletico Madrid'in Cavani savaşı - Son Dakika Spor
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