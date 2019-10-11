Son Dakika Haberleri: İnteraktif Çevre'de görev değişikliği
Son Dakika Ekonomi İnteraktif Çevre'de görev değişikliği

İnteraktif Çevre'de görev değişikliği

1 saat önce

Kibar Holding grup şirketlerinden İnteraktif Çevre firmasının danışmanlık müdürlüğü görevine Oğuzhan Akınç atandı.

İnteraktif Çevre'de görev değişikliği, System.String[]

Kibar Holding grup şirketlerinden İnteraktif Çevre firmasının danışmanlık müdürlüğü görevine Oğuzhan Akınç atandı.

İnteraktif Çevre'den yapılan açıklamaya göre, kariyerine kamuda uzman yardımcısı olarak başlayan Akınç, tehlikeli atık ayrıştırma, endüstriyel atık yönetimi, proje denetimleri ile atık geri dönüşüm ve imha lisanslama alanlarında görev aldı.

Ulusal Atık Yönetmeliği'nin koordinasyonu ve uygulamaya alınmasında aktif görev alan Akınç, en son Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Sıfır Atık ve Ambalaj Atıklarının Yönetimi Şube Müdürü olarak görev yapıyordu.

Akınç, İnteraktif Çevre'nin danışmanlık hizmetlerinin yönetiminden sorumlu olacak.

Kibar Holding, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 12:36 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bakan Akar, Fransa, İngiltere ve ABD savunma bakanlarıyla görüştü
ABD Dışişleri Bakanlığından "harekatı onaylamıyoruz" açıklaması yapıldı Milli Savunma Bakanı Akar'dan şehit er için duygulandıran başsağlığı mesajı: Sizi toprağa değil yüreğimize gömdük MSB: Barış Pınarı Harekatı kapsamında, 277 terörist etkisiz hale getirildi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.10.2019 13:56:47. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İnteraktif Çevre'de görev değişikliği
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]