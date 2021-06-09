İnteraktif Gevşeme Rehberi Filmi - Son Dakika

Rahatlamaya,meditasyona ya da derin bir uykuya mı ihtiyacınız var? Bu interaktif Headspace yapımıyla deneyiminizi ruh halinize ve kişiliğinize göre şekillendirin. Headspace ile nasıl daha iyi uyuyacağınızı öğrenebilirsiniz. Headspace, her bölüm uykuya dair yanlış kanıları açıklıyor, ipuçları sunuyor ve rehberli gevşeme egzersizleriyle sona eriyor.

Oyuncular: Andy Puddicombe, Evelyn Lewis, Evelyn Lewis, Prieto Ginger, Daniels Darren, Pettie Simon, Prebble Rhiannon, Mcgavin Kate Seftel

Filmin Türü: Yabancı Dizi

Orijinal Adı: Headspace Guide to Sleep

Yapımcı Firma: Netflix

Yapım Yılı: 2021

Vizyon Tarihi: 15.06.2021

İnteraktif Gevşeme Rehberi Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın.