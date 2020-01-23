İnteraktif: İspanya'da Ebro Deltası'nı harap eden Gloria Kasırgası'nın etkisini gözlemleyin - Son Dakika
Son Dakika Dünya İnteraktif: İspanya'da Ebro Deltası'nı harap eden Gloria Kasırgası'nın etkisini gözlemleyin - Son Dakika Dünya

İnteraktif: İspanya'da Ebro Deltası'nı harap eden Gloria Kasırgası'nın etkisini gözlemleyin

17 dakika önce

Saatte 100 kilometre hızla esen rüzgar 10 metreyi bulan dalgalar, yağmur ve kar yağışıyla İspanya'nın doğı kıyılarını etkisi altına aldı. Fırtınada 4 kişi hayatını kaybetti

İnteraktif: İspanya'da Ebro Deltası'nı harap eden Gloria Kasırgası'nın etkisini gözlemleyin, System.String[]

Uydu fotoğrafları Gloria fırtınasının İspanya'da Ebro Deltası'nı nasıl sular altında bıraktığını gözler önüne serdi.


Saatte 100 kilometre hızla esen rüzgar 10 metreyi bulan dalgalar, yağmur ve kar yağışıyla İspanya'nın doğa kıyılarını etkisi altına aldı. Fırtınada 4 kişi hayatını kaybetti.

Euronews.com'da Görüntüle

İspanya, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 04:04 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Radamel Falcao, İspanya'da manşetleri süslüyor
Kral Kupası'nda Granada formasıyla ilk golünü atan İsmail Köybaşı sakatlandı İtalya'da bir mahkeme, iç çamaşırıyla işe gelen polis memurunu haklı buldu Çin'de Vuhan'ın ardından Huanggang kenti de karantinaya alındı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.01.2020 16:21:47. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: İnteraktif: İspanya'da Ebro Deltası'nı harap eden Gloria Kasırgası'nın etkisini gözlemleyin - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]