İnteraktif muhtar - Son Dakika

İnteraktif muhtar

28.11.2020 08:46
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ANTALYA'nın ilk mahallelerinden Balbey'de, sokaklarda gezerken kirlilik, hatalı araç parkı gibi durumları selfie çekerek sosyal medya hesabından paylaşan 12 yıllık muhtar Abdullah Uyaroğlu (55), internet ortamında mahalleliye daha duyarlı olmaları konusunda yaptığı çağrılarla seçmenlerinin...

ANTALYA'nın ilk mahallelerinden Balbey'de, sokaklarda gezerken kirlilik, hatalı araç parkı gibi durumları selfie çekerek sosyal medya hesabından paylaşan 12 yıllık muhtar Abdullah Uyaroğlu (55), internet ortamında mahalleliye daha duyarlı olmaları konusunda yaptığı çağrılarla seçmenlerinin gönlünü kazandı.

Antalya'nın en eski ikinci mahallesi olan Balbey'de 3 dönemdir muhtarlık yapan Abdullah Uyaroğlu, muhtarlık bürosundaki görevlerinin yanı sıra, sosyal medyayı etkin kullanmasıyla dikkati çekti. Mahallesindeki cadde ve sokakları gezerken çevre kirliliği gibi konulara hassasiyet gösteren Uyaroğlu, konteynerlerin dışına atılan çöpler, çocuk parkında bozuk ya da zarar gören oyun alanlarını, araçların kaldırım işgali, engelli yollarına yapılan araç parkına tepkisini, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarıyla mahalleliye iletti.

SOSYAL MEDYADAN UYARIYORSosyal medyadan sık sık mahallesindeki eski evlerin çatlak duvarı ya da zarar gören çatısında düşme tehlikesi olan tuğlalar hakkında, yanlış yere yapılan araç parkı, metruk evlerin durumu hakkında uyarılar yapan Uyaroğlu, her paylaşımında selfie çekerek bulunduğu alanı gösterdi. Uyarılarının altında mahalle sakinlerinin hassasiyet göstermesi gerektiğini anlatan Uyaroğlu, paylaşımlarından sonra olumsuzluklar hakkında ilgili kurumlara bilgi vererek, sorunun çözülmesini talep etti. Sosyal medya hesabından mahallesinde yaşanan sorunları dile getiren Uyaroğlu'na seçmenleri de destek verdi.'LÜTFEN BENİ ÇILDIRTMAYIN'Uyaroğlu'nun fotoğraflı ya da görüntülü paylaşımlarına yorum yapan mahalle sakinleri çoğunlukla, muhtarlarının interneti aktif olarak kullanıp, sokaklarına daha çok ve hızlı hizmet yapılmasından duydukları memnuniyeti dile getirdi. Uyaroğlu, son paylaşımında ise çöp konteynerinin çevresine bırakılan atık yığını önünde selfie çekti. Mahalle sakinlerinin daha duyarlı olmasını talep eden Uyaroğlu, sokakta oluşan kirliliğe şu sözlerle tepkisini anlattı: "Oynatmaya az kaldı. Değerli mahalle sakinleri değerli esnaf kardeşlerim, lütfen beni çıldırtmayın. Geçtiğimiz haftalarda çöp konteynerlerinin dibine blok halinde duvar, koltuk, kanepe attınız, temizlettik. Ama yeter artık tuvalet pisliği de atılır mı? El insaf! Muhtarlık ağlama makamı değildir, ilgili kurumlarla sorunları çözme makamıdır. Ben de öyle yapıyorum. Konteynerler yeni yıkandı, boyandı. Bu mahalle hepimizin, niçin mahallemize sahip çıkmıyorsunuz."INI ÇEKİP PAYLAŞIYORSosyal medya paylaşımındaki serzenişine seçmenlerinin de yorumlarıyla destek verdiği Uyaroğlu, sorunu belediye ile görüşüp, konteynerin temizliğini gerçekleştirdi. Bu anı da sosyal medya hesabından paylaşan muhtar, internet ortamında doğru etkileşim kurduğu mahalle sakinlerinin gönlünü kazandı. Muhtarlık görevini 12 yıldır en iyi şekilde yapmaya çalıştığını anlatan Uyaroğlu, şöyle konuştu:

"Günümüzde sosyal medyayı kullanmak şart oldu. Muhtar olduğum için kullanmak gerektiğini düşünüyorum. Gördüğün olumsuzlukları, hatalı parkları, çevre kirliliği, eski evlerdeki yıkık ya da çatlak duvarları çekiyorum. Sosyal medyadan paylaşıp hem mahalleliye hem de ilgili kurumlara bildiriyorum. Kısa sürede sorunların çözüme kavuşması beni mutlu ediyor. Gece gündüz telefonum açık, mahalleli beni arıyor. Ben de hemen olay yerine gidip, orada çekimler yapıp sosyal medyada paylaşıyorum. Hem mutluyum hem de mahallemizin sorunları kısa sürede çözülüyor"

İnteraktif muhtar
İnteraktif muhtar
İnteraktif muhtar
İnteraktif muhtar
İnteraktif muhtar
İnteraktif muhtar
İnteraktif muhtar
İnteraktif muhtar

Antalya, Muhtar, selfie, Medya, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İnteraktif muhtar - Son Dakika


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