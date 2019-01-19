Son Dakika Haberleri: İnteraktif Opera Şovu İzleyiciyle Buluştu

İnteraktif Opera Şovu İzleyiciyle Buluştu

1 saat önce

Şef Musa Göçmen'in sahneye koyduğu "The Fun Time of the Opera", prömiyer yaptı.

İnteraktif Opera Şovu İzleyiciyle Buluştu, System.String[]
Şef Musa Göçmen'in sahneye koyduğu "The Fun Time of the Opera", prömiyer yaptı.

"Operada hayalet değil, eğlence var" sloganıyla hazırlanan interaktif opera şovu, Ankara Devlet Opera ve Balesi sahnesinde başkentli sanatseverlerle buluştu.

Ankara Devlet Opera ve Balesi Orkestrası'nın eşlik ettiği solistler Beran Sertkaya, Emrah Sözer, Ezgi Karakaya ve Görkem Yıldırım, Carmen, La Traviata, Lüküs Hayat operalarından sevilen aryalar seslendirdi.

Napolitenlere ve halk şarkılarına da yer verilen konserde, Şef Göçmen eserler hakkında izleyicilere sorular yöneltti. Sanatseverlerin aryalara eşlik ettiği, alkış ve ıslıklarla tempo tuttuğu interaktif opera şovu, başkentlilere farklı bir deneyim yaşattı.

Konser sonunda sanatçılar uzun süre ayakta alkışlandı.

"Muazzam bir akşam oldu"

Şef Musa Göçmen, interaktif opera şovunun ardından AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, seyircinin katılımından büyük mutluluk duyduğunu dile getirdi.

Başkentte bugün farklı bir opera akşamı yaşandığını, izleyicinin interaktif şova hemen alıştığını belirten Göçmen, "Sahnede olan şeyi o kadar samimi kabullenip, içine girebiliyoruz ki bu gece de onun ispatı oldu" dedi.

Göçmen herkesin hayatında en az bir kez bu deneyimi yaşaması gerektiğini kaydetti.

Ankara Devlet Opera Balesi Müdürü Volkan Ersoy da izleyicinin sanatçı olduğu muazzam bir akşama şahitlik ettiklerini söyledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 11:01 Kaynak: AA

Ankara, Şef, Kültür Sanat
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