Son Dakika Haberleri: İnteraktif Vergi Dairesi'ne 5 Yeni Hizmet

İnteraktif Vergi Dairesi'ne 5 Yeni Hizmet

13 dakika önce

İkinci 100 Günlük İcraat Programı kapsamındaki İnteraktif Vergi Dairesi'ne 5 yeni hizmet ilave edildi.

İnteraktif Vergi Dairesi'ne 5 Yeni Hizmet, System.String[]
İkinci 100 Günlük İcraat Programı kapsamındaki İnteraktif Vergi Dairesi'ne 5 yeni hizmet ilave edildi.

Gelir İdaresi Başkanlığının (GİB) internet siteside yer alan duyuruda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 13 Aralık 2018'de açıklanan "İkinci 100 Günlük İcraat Programı"nda Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yerine getirilecek eylemler arasında "İnteraktif Vergi Dairesinde sunulan hizmetlere 5 yeni hizmet eklenmesi" eyleminin yer aldığı anımsatıldı.

Program çerçevesinde söz konusu yeni işlemlere ait başvuruların online olarak İnteraktif Vergi Dairesi aracılığıyla gerçekleştirilebilmesi mümkün hale gelirken, başvuru sahipleri işlemlerine ilişkin işlem adımlarını yine İnteraktif Vergi Dairesi'yle takip edebilecek ve işlemlerin sonuçlarına sistem üzerinden erişilebilecek.

Duyuruda, İkinci 100 Günlük İcraat Programı çerçevesinde eklenen yeni hizmetler şöyle sıralandı:

"İş yeri kira kontratı damga vergisi beyannamesi işlemleri, harç değerli kağıt bedeli iade talebi, eczane bilgi formu talebi, bilanço-gelir tablosu veya işletme hesabı özeti işlemleri, malul ve engelliler adına kayıt ve tescilli taşıtlarda motorlu taşıt vergisi istisna talebi."

Duyuruda, GİB tarafından gelecek süreçte İnteraktif Vergi Dairesi uygulamasındaki hizmetlerin kapsamının artırılmasının hedeflendiği de kaydedildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 04:30 Kaynak: AA

Maliye Bakanlığı, Aralık, Ekonomi
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