Interceptor: Plastik atıkları denize ulaşmadan temizleyen sistem testi geçti
52 dakika önce
Genç Hollandalı çevre aktivisti Boyan Slat tarafından kurulan The Ocean Cleanup Vakfı, nehirleri plastik atıklarından arındıran yeni sistemini Rotterdam kentinde test etti.
Genç Hollandalı çevre aktivisti Boyan Slat tarafından kurulan The Ocean Cleanup Vakfı, nehirleri plastik atıklarından arındıran yeni sistemini Rotterdam kentinde test etti. Interceptor olarak adlandırılan bu sistem, plastik attıkları nehirden denize geçmeden önce temizliyor
Haber Yayın Tarihi: 30.10.2019 04:11
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