2020-2021 Intercity Buz Hokeyi Süper Ligi'nde final serisi başlıyor. 8 takımın mücadele ettiği normal sezonun tamamlanmasının ardından ilk dört takım altın madalya için mücadele edecek. Adını ilk dörde yazdıran Buz Beykoz, Buz Adam, Erzurum BBGSK ve Zeytinburnu BSK altın madalya için ter dökecek.

Geçen sezonun şampiyonu Buz Beykoz ekibinin namağlup olarak başladığı final serisinde heyecan dorukta. Covid-19 tedbirleri kapsamında seyircisiz oynatılan müsabakalar birbirinden çekişmeli anlara sahne oluyor.