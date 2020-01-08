Interfresh Eurasia Yaş Sebze Meyve Fuarı'na doğru - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Interfresh Eurasia Yaş Sebze Meyve Fuarı'na doğru - Son Dakika Ekonomi

Interfresh Eurasia Yaş Sebze Meyve Fuarı'na doğru

6 saat önce

AntExpo AŞ tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenecek Interfresh Eurasia Yaş Sebze Meyve, Depolama, Ambalaj, Lojistik, Tarım Makineleri ve Teknolojileri Fuarı, 28-30 Mayıs'ta Antalya'da gerçekleştirilecek.

Interfresh Eurasia Yaş Sebze Meyve Fuarı'na doğru, System.String[]

AntExpo AŞ tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenecek Interfresh Eurasia Yaş Sebze Meyve, Depolama, Ambalaj, Lojistik, Tarım Makineleri ve Teknolojileri Fuarı, 28-30 Mayıs'ta Antalya'da gerçekleştirilecek.

Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği Başkan Yardımcısı Ergin Civan, ANFAŞ'ta düzenlenen toplantıda yaptığı açıklamada, daha önce sonbaharda yaptıkları fuarı, sektörden gelen talep doğrultusunda bu yıl mayısta gerçekleştireceklerini söyledi.

Fuarla ülke ekonomisine, ihracata ve üretime fayda sağlamak istediklerine değinen Civan, "Son iki yılda edindiğimiz tecrübeler doğrultusunda 2020 fuarı için düğmeye bastık. Fuarın paydaşlarına daha fazla fayda sağlaması için bir komite kurduk, sahada birebir çalışmalar yapıyoruz. Tüm paydaşların sinerjisiyle fuarı en etkin şekilde yapabilmek için çalışma yapıyoruz." diye konuştu.

Civan, fuarın Akdeniz, Ege, Uludağ İhracatçılar Birliğince sahiplenildiğini aktardı.

"Dünyada ses getiren bir organizasyon olmasını istiyoruz"

Interfresh Eurasia'nın yaş sebze, meyve alanında Türkiye'de en etkili fuar olduğunu belirten Civan, "Fuarın dünyada ses getiren bir organizasyon olmasını istiyoruz. Türkiye yaş sebze ve meyve konusunda iddialı bir ülke, böyle bir fuara da ihtiyacı var. Fuarlar sadece alım satımların yapıldığı yerler değil, sektör hakkında bilgi sahibi olmak, dünyadaki gelişmelerin nabzını tutmak, teknolojileri takip etmek adına önemli adımlardır." değerlendirmesinde bulundu.

AntExpo AŞ Genel Müdürü Murat Özer de geçen yılki fuara 97 firma, 1112'si yabancı 11 bin 211 ziyaretçinin katıldığını söyledi. Bu yıl geçen yılki rakamların yüzde 15'i kadar fazla firma ve ziyaretçi hedeflediklerini anlatan Özer, nitelikli ziyaretçi sayısını artırmak istediklerini kaydetti.

Antalya, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 09:54 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Defalarca bıçakladığı eşini ağır yaralayan şahıs: Bende o beyin yok
Acun Ilıcalı, Survivor Türkiye'nin ne zaman başlayacağını açıkladı Göztepe'de Eren Derdiyok ve Yasin Öztekin kadro dışı bırakıldı Avokado fidanı için bir yıl önceden sıraya giriyorlar

Son Dakika Haberleri
15:56 Manyas'ta belediye işçilerine yüzde 13 zam - Son Dakika Ekonomi
15:51 Borsa İstanbul'da pamuk varantları işlem görmeye başladı - Son Dakika Ekonomi
15:47 Son Dakika: Rus gazını Türkiye üzerinden Avrupa'ya taşıyacak olan TürkAkım'da vanalar açılıyor - Son Dakika Ekonomi
15:46 Erzurum Ticaret Borsası - Son Dakika Ekonomi
15:46 Simav'da kar yağışı çiftçileri sevindirdi - Son Dakika Ekonomi
14:45 TOGG, yerli arabanın tasarım sürecini anlatan bir video paylaştı - Son Dakika Ekonomi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.01.2020 16:07:34. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Interfresh Eurasia Yaş Sebze Meyve Fuarı'na doğru - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]