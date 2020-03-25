Interli Ashley Young, koronavirüsten korunma tecrübelerini paylaştı - Son Dakika
Son Dakika Spor Interli Ashley Young, koronavirüsten korunma tecrübelerini paylaştı - Son Dakika Spor

Interli Ashley Young, koronavirüsten korunma tecrübelerini paylaştı

6 saat önce

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Inter forması giyen Ashley Young, Milano'daki yeni tip koronavirüs (kovid-19) tecrübelerini paylaştı.

Interli Ashley Young, koronavirüsten korunma tecrübelerini paylaştı, System.String[]

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Inter forması giyen Ashley Young, Milano'daki yeni tip koronavirüs (kovid-19) tecrübelerini paylaştı.

Twitter hesabından takipçilerine seslenen 34 yaşındaki oyuncu, "Herkese merhaba, şu anda virüsün merkez üssü İtalya'da yaşıyorum ve düşüncelerimi paylaşmak istedim." ifadelerini kullandı.

Virüsün yayılmasında süpermarketlerin başlıca risk merkezlerinden biri olduğunu belirten İngiliz oyuncu şöyle devam etti:

"İtalya'da süpermarketler sürpriz bir şekilde sakin. Kimse yiyecek için kavga etmiyor. Boşaltılmış raflar ve fırsatçılık yapmak için ürünlerini saklayan çalışanlar yok. Neredeyse her evden 1 kişi alışveriş yapıyor.".

Ashley Young, asansöre en fazla 2 kişinin bindiğini ve uzak köşelerde durarak arkalarını döndüklerini belirtti.

En önemli meselenin güvende olmak olduğunu aktaran İngiliz oyuncu, evinde yaşamayan herkese virüs bulaşmış gibi davranılması gerektiğini önerdi.

Ashley Young, "Biz burada bunu yapıyoruz, bu aşırı tepki değil güvende kalmanın yolu. ve diğer insanların da size böyle baktığını unutmayın. Kötü bir şey değil, kendinizi ve diğerlerini korumanın tek yolu bu." şeklinde görüş belirtti.

Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 11:24 Kaynak: AA

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