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International CX Awards'tan Arzum'a üç ödül birden - Son Dakika

International CX Awards'tan Arzum'a üç ödül birden

29.11.2021 10:35
International CX Awards'tan Arzum'a üç ödül birden

Arzum, dünyanın en prestijli müşteri deneyimi yarışmalarından International CX Awards'da üç ödül birden aldı.

Arzum, dünyanın en prestijli müşteri deneyimi yarışmalarından International CX Awards'da üç ödül birden aldı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, elektrikli ev aletleri markası Arzum, dünyadaki en prestijli müşteri deneyimi yarışması olan International Customer Experience Awards'da (Uluslararası Müşteri Deneyimi Ödülleri) üç ödüle layık görüldü.

Arzum Seninle uygulamasıyla Best Customer Service (En İyi Müşteri Hizmeti) kategorisinde Bronz, Best Digital Transformation (En İyi Dijital Dönüşüm) kategorisinde Gümüş ödül kazanan Arzum, bir diğer uygulaması Arzum Destek ile ise Customers at the Heart of Everything (Her Şeyin Kalbindeki Müşteriler) kategorisinde Bronz ödülün sahibi oldu.

Arzum Seninle'ye çifte gurur

Arzum, International CX Awards'da Bronz ve Gümüş ödüle layık görülen Arzum Seninle uygulaması ile tüketicisinin hayatını kolaylaştırıyor. Satış sonrası hizmetlerde fark yaratan Arzum Seninle uygulamasında yapay zeka desteği ile birbirinden farklı garanti belgeleri, faturaları ve ürün seri numarası etiketlerini OCR ile görselden text'e dönüştürmek mümkün oluyor. Böylece kaydı tamamlanan 3 yıl garantili tüm Arzum ürünleri için sunulan +1 yıllık ek garanti kaydında müşteriye büyük bir hız ve kolaylık sağlanıyor. Arzum Seninle uygulaması, App Store ve Google Store üzerinden indirilebiliyor.

Bronz ödül Arzum Destek'e

Bronz ödülün sahibi Arzum Destek uygulamasında 'destek.arzum.com.tr'yi aktif hale getiren Arzum, bu portalla satış sonrası hizmetlerde ihtiyaç duyulabilecek tüm konuları tek bir çatı altında toplayarak kusursuz bir mobil deneyim sunuyor. Uygulama ile müşterilerin, ürün hayatı boyunca saklamak zorunda olduğu garanti belgesi ve faturayı sistem üzerinde tutarak bu zorunluluğu ortadan kaldıran Arzum, daha önce alınan aktif servis hizmetlerine ulaşım ve garanti takibini de sağlıyor. Ayrıca kullanımda en çok hata yapılan hususların vurgulanması ve eforsuz arama seçenekleri ile müşterilerinin işini kolaylaştırıyor.

"Bu ödüller bizi daha da motive ediyor"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Arzum Operasyonlar Genel Müdür Yardımcısı Arif Emre Ünal, bugün şirketlerin müşteri memnuniyetini sağlamak, operasyonlarını daha verimli hale getirmek için teknolojiden faydalandığını belirtti. Arzum'un da dijitale sürekli yatırım yapan bir şirket olduğunu ve müşterilerinin sorunlarına çözüm sunmanın yanı sıra geri bildirimleriyle de beslenip ürün ve hizmetlerini geliştirdiğini kaydeden Ünal, "Müşteri memnuniyetini en üst seviyeye çıkarmak amacıyla marka sağlığını ve tüketicimize verdiğimiz tüm hizmetleri NPS anketi ile ölçüyoruz. Bizim için hedef, sadece vermeyi taahhüt ettiğimiz hizmeti sağlayarak müşterilerimizi memnun etmek değil, onlara beklentilerinin üzerinde hizmet vererek bizi tavsiye etmelerini sağlamak. Arzum Seninle ve Arzum Destek uygulamalarımızla International CX Awards tarafından ödüle layık görülmemiz, müşterilerimize verdiğimiz değerin uluslararası otoriteler tarafından da kabul edildiğini göstermesi açısından önemli. Çabalarımızın böyle değerli ödüllerle taçlandırılması bizi daha da motive ediyor. İnovasyon ve tasarımı odağına alan bir şirket olarak bundan sonra da var gücümüzle çalışarak müşterilerimizin hayatını kolaylaştırmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

geri dönüşüm, Yapay Zeka, Gümüş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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