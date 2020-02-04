International Finance'ten TEB Özel'e "En Yenilikçi Özel Bankacılık" ödülü - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi International Finance'ten TEB Özel'e 'En Yenilikçi Özel Bankacılık' ödülü - Son Dakika Ekonomi

International Finance'ten TEB Özel'e "En Yenilikçi Özel Bankacılık" ödülü

13 dakika önce

İngiltere'nin önde gelen finans ve iş analizi yayınlarından International Finance dergisinin düzenlediği International Finance Awards kapsamında (Uluslararası Finans Ödülleri) 2019 yılının "En Yenilikçi Özel Bankacılık Ödülü" TEB Özel Bankacılık'a verildi.

International Finance'ten TEB Özel'e

İngiltere'nin önde gelen finans ve iş analizi yayınlarından International Finance dergisinin düzenlediği International Finance Awards kapsamında (Uluslararası Finans Ödülleri) 2019 yılının "En Yenilikçi Özel Bankacılık Ödülü" TEB Özel Bankacılık'a verildi.

TEB'den yapılan açıklamaya göre, geçen yıl da aynı ödülün kazananı olan TEB Özel Bankacılık, bu alanda üst üste iki yıl ödül kazanarak istikrarını bir kez daha göstermiş oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TEB Bireysel ve Özel Bankacılık Kıdemli Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Mendi, TEB Özel Bankacılık'ın başarılı hizmetlerinin bir sonucu olarak geçen yıl da "En Yenilikçi Özel Bankacılık" ödülünü kazandıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Türkiye'de özel bankacılığın kurucusu ve ilk uygulayıcısıyız. Varlık yönetimi alanındaki uzmanlığımızla, bankacılık ve finansman işlemlerinde müşterilerimize uzun vadeli ve varlığa değer katan çözümler sunuyor, her geçen gün hizmetlerimizi geliştiriyoruz. Geçen yıl başarılı hizmetlerimiz dolayısıyla layık görüldüğümüz ödülü bu yıl tekrar kazanmamız, TEB olarak istikrarlı bir şekilde hep daha iyisi için çalıştığımızın, müşterilerimize en iyi özel bankacılık hizmetlerini sunmayı sürdürdüğümüzün de en güzel göstergelerinden biri. Aynı zamanda uluslararası bir platformda başarılarımızla ülkemizi temsil etmekten de ayrıca gurur duyuyoruz."

"Özel Bankacılık müşterileri, talimat ve türev işlev belgelerini CEPTETEB üzerinden onaylayabiliyor"

"En Yenilikçi Özel Bankacılık Ödülü"ne sahip olmanın altında, büyük bir özveri ve çalışma olduğunu aktaran Mendi, "Bu alanda hayata geçirdiğimiz yenilikleri, Özel Bankacılık müşterilerimizin talepleri doğrultusunda gerçekleştiriyoruz. Bu kapsamda onların bankamızla olan işlemlerini daha hızlı ve güvenilir bir şekilde yapabilmeleri için yeni bir hizmet geliştirdik; Mobil Onay. Bu hizmetimizle müşterilerimizin talimat ve türev işlemleriyle ilgili ıslak imzalı onay verme sürecini ortadan kaldırdık. Özel Bankacılık müşterileri, talimat ve türev işlev belgelerini CEPTETEB üzerinden onaylayabiliyor. Bunu yapmaları içinse sadece CEPTETEB'den 'Onayda Bekleyen Belgeler' link'ine tıklamaları, okumaları ve uygunsa onaylamaları gerekiyor." ifadelerini kullandı.

CEPTETEB mobil uygulamasını TEB Özel Bankacılık müşterilerine özel olarak yeniden tasarladıklarını belirten Mendi, şunları kaydetti:

"Özel Bankacılık müşterilerimiz, CEPTETEB üzerinden günlük olarak yayınlanan yatırım raporlarını okuyabiliyor, 'Özel' menüsü altından kampanyalara göz atabiliyor ve kendilerine özel kampanyaları inceleyebiliyor. Aynı zamanda katıldıkları kampanyalarda kaç harcama yapıldığını görebiliyor. İstanbul Havalimanı ve anlaşmalı havalimanlarında hızlı geçiş ayrıcalığından QR kod üreterek faydalanabiliyor, 'Özel' menüsü altında son bir yılda tüm asıl kartlar ve ek kartlar toplamında kazanılan bonus ve aynı zamanda kartlar sayesinde kazanılan toplam indirim tutarlarını görebiliyorlar."

İngiltere, Türkiye, CEO, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 12:54 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

TÜİK verilerine göre 2019 yılında nüfusu en az olan 3 ilimiz; Tunceli, Bayburt ve Ardahan oldu
İngiltere, Türk askerlerinin şehit edildiği saldırıyı kınadı Brad Pitt'in Meghan Markle göndermesi Prens William ve Kate Middleton'ı kahkahaya boğdu Pakistan'ın Türkiye Büyükelçisi'nden Türk halkı ve liderlerine teşekkür

Son Dakika Haberleri
12:57 Eltilerin Savaşı rekorla başladı
12:02 Bircan Bali'den Survivor bombası: Oyuncu Tuğba Melis Türk de kadroda olacak
12:31 Pınar Altuğ, hediye paylaşımlarına etiketlenmesine sert çıktı: Taciz etmektir bu
11:34 Brad Pitt'in Meghan Markle göndermesi Prens William ve Kate Middleton'ı kahkahaya boğdu
10:42 'Ramo' izleyicileri taşkapı'nın delifişek gençlerini konuşuyor!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.02.2020 13:07:33. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: International Finance'ten TEB Özel'e "En Yenilikçi Özel Bankacılık" ödülü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]