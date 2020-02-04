International Finance'ten TEB Özel'e

İngiltere'nin önde gelen finans ve iş analizi yayınlarından International Finance dergisinin düzenlediği International Finance Awards kapsamında (Uluslararası Finans Ödülleri) 2019 yılının "En Yenilikçi Özel Bankacılık Ödülü" TEB Özel Bankacılık'a verildi.

TEB'den yapılan açıklamaya göre, geçen yıl da aynı ödülün kazananı olan TEB Özel Bankacılık, bu alanda üst üste iki yıl ödül kazanarak istikrarını bir kez daha göstermiş oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TEB Bireysel ve Özel Bankacılık Kıdemli Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Mendi, TEB Özel Bankacılık'ın başarılı hizmetlerinin bir sonucu olarak geçen yıl da "En Yenilikçi Özel Bankacılık" ödülünü kazandıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Türkiye'de özel bankacılığın kurucusu ve ilk uygulayıcısıyız. Varlık yönetimi alanındaki uzmanlığımızla, bankacılık ve finansman işlemlerinde müşterilerimize uzun vadeli ve varlığa değer katan çözümler sunuyor, her geçen gün hizmetlerimizi geliştiriyoruz. Geçen yıl başarılı hizmetlerimiz dolayısıyla layık görüldüğümüz ödülü bu yıl tekrar kazanmamız, TEB olarak istikrarlı bir şekilde hep daha iyisi için çalıştığımızın, müşterilerimize en iyi özel bankacılık hizmetlerini sunmayı sürdürdüğümüzün de en güzel göstergelerinden biri. Aynı zamanda uluslararası bir platformda başarılarımızla ülkemizi temsil etmekten de ayrıca gurur duyuyoruz."

"Özel Bankacılık müşterileri, talimat ve türev işlev belgelerini CEPTETEB üzerinden onaylayabiliyor"

"En Yenilikçi Özel Bankacılık Ödülü"ne sahip olmanın altında, büyük bir özveri ve çalışma olduğunu aktaran Mendi, "Bu alanda hayata geçirdiğimiz yenilikleri, Özel Bankacılık müşterilerimizin talepleri doğrultusunda gerçekleştiriyoruz. Bu kapsamda onların bankamızla olan işlemlerini daha hızlı ve güvenilir bir şekilde yapabilmeleri için yeni bir hizmet geliştirdik; Mobil Onay. Bu hizmetimizle müşterilerimizin talimat ve türev işlemleriyle ilgili ıslak imzalı onay verme sürecini ortadan kaldırdık. Özel Bankacılık müşterileri, talimat ve türev işlev belgelerini CEPTETEB üzerinden onaylayabiliyor. Bunu yapmaları içinse sadece CEPTETEB'den 'Onayda Bekleyen Belgeler' link'ine tıklamaları, okumaları ve uygunsa onaylamaları gerekiyor." ifadelerini kullandı.

CEPTETEB mobil uygulamasını TEB Özel Bankacılık müşterilerine özel olarak yeniden tasarladıklarını belirten Mendi, şunları kaydetti:

"Özel Bankacılık müşterilerimiz, CEPTETEB üzerinden günlük olarak yayınlanan yatırım raporlarını okuyabiliyor, 'Özel' menüsü altından kampanyalara göz atabiliyor ve kendilerine özel kampanyaları inceleyebiliyor. Aynı zamanda katıldıkları kampanyalarda kaç harcama yapıldığını görebiliyor. İstanbul Havalimanı ve anlaşmalı havalimanlarında hızlı geçiş ayrıcalığından QR kod üreterek faydalanabiliyor, 'Özel' menüsü altında son bir yılda tüm asıl kartlar ve ek kartlar toplamında kazanılan bonus ve aynı zamanda kartlar sayesinde kazanılan toplam indirim tutarlarını görebiliyorlar."