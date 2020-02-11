International Sport Summit başladı - Son Dakika
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International Sport Summit başladı

6 saat önce

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim ve İcra Kurulu üyesi Hamit Altıntop, "Altyapıyı üst yapı yapar. Futbolda profesyonellere ihtiyaç var. Biz doğaçlama profesyonel olduk. Çünkü tadarak, hissederek ve ağlayarak bunu öğrendik.

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim ve İcra Kurulu üyesi Hamit Altıntop, "Altyapıyı üst yapı yapar. Futbolda profesyonellere ihtiyaç var. Biz doğaçlama profesyonel olduk. Çünkü tadarak, hissederek ve ağlayarak bunu öğrendik." dedi.

Nişantaşı Üniversitesi ev sahipliğinde Kariyer Hukuk Derneği 11-12 Şubat'ta International Sport Summit ve Ediz Bahtiyaroğlu Ödül Töreni gerçekleştirdi.

Burada konuşan Altıntop, "Bizden Ajax çıkar mı? Bizden Ajax'dan daha iyi bir Ajax çıkar. Çünkü bizim kumaşımız iyi ama bu kumaşı kime veriyoruz kim bunu işliyor, kim bunun dokusunu yapıyor. Buna önem vermemiz lazım. Burada eğitime, bilime, ulaştırmaya yönlenmemiz gerekir. Yeteri kadar mesai yaptığımıza inanmıyorum. Mesai yapmak maçtan sonra maçı değerlendirirken detaylara inmektir.

Detaylar hakemi konuşarak futbol güzelleşmez. Son 2 yıldır Türkiye'de Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemi var. VAR sistemine ne kadar hakim insanlar? Bir şeyi seviyorsunuz kurallara hakim değilsiniz ve kuralları bilmeden bir oyunu oynuyorsanız oyunu çirkinleştirirsiniz. Maalesef biz bunu yapıyoruz. Futbol izlerken kuralları öğrenin veya futbolcunun veya antrenörün emeğine saygı gösterin. Çünkü orada bir emek ve efor var. Birbirimize saygı göstermediğimiz sürece biz bu işi güzelleştiremez." dedi.

"16 yaşında Beşiktaş altyapısına geldim"

Eski milli futbolcu Nihat Kahveci ise futbola 14 yaşında başladığını, 16 yaşında Beşiktaş altyapısına geldiğini söyledi.

Kahveci, sözlerini şöyle sürdürdü:

"O zamanki şartlar gözümün önüne geliyor. Bugünkü şartları biliyorum. 360 derece fark var. Herkes futbolcu olacak diye bir şey yok. Bu hayatta küçükken yeteneklerimizi keşfediyoruz. Ben çocukken evde soba yakardık. Kömür geldiğinde incecik merdivenden onu bodruma indiriyordum bir baktım koordinasyonum iyi dedim. Çoraptan top yapıp soba borusuna attım ellerimi iyi kullanıyorum dedim. Top sektirirken ayağımı iyi kullanıyordum. İlk önce yeteneklerimizi keşfetmemiz lazım. Herkes sonuçta futbolcu, mühendis, doktor, teknik direktör ve yönetici olamaz. Biz yeteneklerimizi keşfettiğimizde ister istemez bir yola giriyoruz.

Bizim özkaynaklarımızdan futbolcu çıkıyor. Çıkmıyor değil. Bugün ligimizde oynayan Türk futbolcular ve Avrupa kulüplerinde oynayan Türk futbolcular hep bir takımın altyapısından yetişip gidiyor. Bende Beşiktaş'ın altyapısında yetiştim. Almanya'da altyapılardan oyuncu çıkıyor ama biz istiyoruz ki Beşiktaş özkaynak üzerinden 8 tane oyuncu çıksın şu an A takımda oynasın. Keşke öyle olsa. Oyuncuyu yetiştirip A takıma çıkarmak bu seneden itibaren konuşulması gereken bir konu."

Türkiye Futbol Federasyonu, Hamit Altıntop, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 12:30 Kaynak: AA
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