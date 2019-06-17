Son Dakika Haberleri: "İnternet aboneliklerinde dikkatli olunmalı"
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"İnternet aboneliklerinde dikkatli olunmalı"

1 saat önce

Düzce Ticaret İl Müdürü Çiğdem Acar, internet aboneliklerinde yaşanan problemler karşısında vatandaşların dikkatli olması gerektiğini belirtti.

Düzce Ticaret İl Müdürü Çiğdem Acar, internet aboneliklerinde yaşanan problemler karşısında vatandaşların dikkatli olması gerektiğini belirtti.
Acar, yaptığı yazılı açıklamada, internet aboneliği ve bu abonelik sözleşmelerinin sonlandırılmasında yapılması gerekenler hakkında uyarılarda bulundu.
Çeşitli şikayetlerin bulunduğunu aktaran Acar, şunları kaydetti:
"Tüketicilerimiz telefon hatları üzerinden taahhütlü internet aboneliği yaptırıyorlar. Ancak; bazı firmalar tarafından, tüketicilerin aboneliklerinin taahhüt süreleri bitmeden, 'Abonelik süreniz dolmak üzere, yeni sözleşme yapılması gerekiyor aksi takdirde yüksek meblağlar ödemek zorunda kalacaksınız.' şeklinde bilgiler verildiğine dair şikayetlerle karşı karşıyayız. Tüketicilerimiz, mevcut internet aboneliği sözleşmesi taahhütleri henüz bitmeden taahhütlerini sonlandırdıkları için yüksek meblağda cayma bedeli ödemek zorunda kalıyor ve mağduriyet yaşıyorlar."
Vatandaşların bu gibi durumlara dikkat etmesi gerektiği belirten Acar, "Tüketicilerimiz, mağdur olmamak için telefon hatları üzerinden gerçekleştirilen internet aboneliklerinde veya sunulan taahhütlü kampanya tanıtımlarında, gelen teklifleri dikkatlice dinlemeden/okumadan 'onaylıyorum' cevabını vermemeleri, devam eden aboneliklerinin taahhüt sürelerini takip etmeleri gerektiği, eğer abonelik sonlandırma işlemi yapacaklarsa mutlaka ilgili firmaya yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile yapmaları gerekir." ifadelerinde bulundu.
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 05:23 Kaynak: AA
Düzce
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